Aside (Yoon Ji-sung)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Yoon Ji-sung

Tên album / Đĩa đơn : Aside

Ngày phát hành : 20/02/2019





Ca khúc

01. Clover

02. In the Rain

03. 또 웃기만 해 (Anh chỉ biết cười thôi)

04. 왜 내가 아닌지 (Tại sao không phải là anh)

05. 바람 같은 너 (Feat. Changbin of Stray Kids) (Em tựa như cơn gió)

06. 쉼표 (Dấu phẩy)





Giới thiệu

Với concert “Therefore” được tổ chức vào tháng 1 vừa qua, nhóm Wanna One đã chính thức nói lời chào tạm biệt người hâm mộ trước khi “đường ai nấy đi”. Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, các thành viên đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị các sản phẩm âm nhạc trong sự nghiệp solo của mình. Và thành viên khởi động đầu tiên chính là anh cả Yoon Ji-sung.





Từ đầu năm 2019, anh chàng đã bắt đầu mở trang fanclub chính thức, đồng thời đăng tải các thông tin liên quan đến hoạt động solo. Bởi vậy, album đầu tay “Aside” ra mắt vào ngày 20 tháng 2 vừa qua đã được người hâm mộ “canh me” từ nhiều ngày trước đó.





Đặc biệt, trong trận chiến comeback khốc liệt tháng 2, Yoon Ji-sung ra mắt với tư cách là nam ca sĩ ballad, trong khi hầu hết các nam ca sĩ comeback đều lựa chọn thể loại mạnh mẽ, sôi nổi. Chính điều này đã tạo nên điểm khác biệt cho nam ca sĩ sinh năm 1991, đồng thời thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ đối với sản phẩm solo đầu tay của anh.





Tên của album “Aside” được lấy cảm hứng từ ý nghĩa “aside” trong thể loại kịch sân khấu, tức “lời nói một mình”. Tiêu đề này mang ý nghĩa “Always on your side”, “luôn luôn bên bạn”. “Bạn” ở đây chính là người hâm mộ, những người đã ủng hộ và sát cánh cùng Yun Ji-seong từ khi anh chàng tham gia chương trình “Produce 101”, cho tới khi hoàn thành các hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm Wanna One trước kia. Nhờ đó, sản phẩm âm nhạc này có thể được coi như là món quà cảm ơn mà Yoon Ji-sung gửi tặng cho người hâm mộ.





Nhắc đến album “Aside” không thể không kể đến ca khúc chủ đề “In the Rain”. Ca khúc thuộc thể loại pop ballad, về chủ đề chia tay. Trên nền nhạc điệu giao hưởng, giọng ca ballad truyền cảm của Yoon Ji-sung cất lên, thể hiện rõ nét và chân thực cảm xúc của nhân vật khi phải đối diện với chia ly mà chưa kịp chuẩn bị tinh thần.