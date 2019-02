Jae-min (NCT) sẽ xuất hiện trong drama mới của JTBC dựa trên bộ truyện tranh webtoon nổi tiếng

© JTBC

Thành viên Jae-min của nhóm nhạc nam NCT sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình đặc biệt, mới ra lò của đài JTBC!





Ngày 22/2, đài JTBC công bố sẽ chuyển thể bộ truyện tranh webtoon nổi tiếng “How to Hate You” (Làm sao để ghét anh?) thành một drama đặc biệt chỉ có một tập. Bộ webtoon gốc kể về quá trình hẹn hò của cô nàng Oh Miri, một sinh viên năm thứ nhất đang loay hoay tìm kiếm lối đi trong tình yêu và tình bạn ở giảng đường đại học.





Jae-min sẽ vào vai nam chính Han Dae-kang, một sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Hoạt hình rất đam mê truyện tranh, và là một game thủ tài năng. Mặc dù có vẻ ngoài thô lỗ và hời hợt, sự thật anh chàng lại là một người sâu sắc và chân thành, luôn quan tâm tới người khác.





Nữ diễn viên Kim Ji-in, vốn vừa tham gia diễn xuất trong bộ web drama “Just One Bite” (Một miếng thôi) sẽ vào vai Oh Mi-ri. Trong khi đó, nữ diễn viên trẻ Kim Yoo-jin sẽ vào vai cô bạn thân Da-som. Tài năng trẻ đang lên Lee Jong-won, người đã “đốn tim” biết bao khán giả nữ trong bộ web drama “Go, Back Diary” (Nhật ký tỏ tình) sẽ vào vai Go Eun-tae.





“How to Hate You” (Làm sao để ghét anh?) do JTBC Digital Studio và Công ty phát triển game NCSoft đồng sản xuất, dự kiến sẽ được công chiếu vào cuối tháng 3 năm nay.