Nhân vật : Quang Thành

Tôi là Quang Thành, tôi đã học tập và làm việc ở Hàn Quốc được 6 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã đậu học bổng cao học ở Hàn Quốc. Khi đó, vốn là con trai, sống đơn giản vô tư, tôi chỉ thấy hào hứng vì được đi du học ở nước ngoài, mà không thật sự chuẩn bị gì về tiếng Hàn, lẫn tìm hiểu cách hòa nhập ở Hàn Quốc. Thế nên, tôi đã rất vất vả trong năm học đầu tiên. Dù may mắn được ở kí túc xá, có các phương tiện, cơ sở vật chất đầy đủ cho sinh viên, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tự ti vì hiếm khi có cơ hội được giao tiếp với ai. Tôi còn rất nhạy cảm với thời tiết lạnh lẽo mùa đông tại đây và đặc biệt rất nhớ đồ ăn Việt Nam. Ngoài thời gian học chỉ biết ở phòng chơi game cho hết ngày. Tôi kể ra những điều này, chắc chắn các bạn thính giả của KBS World Radio đều đã trải qua, không có gì mới. Xem như đây là tóm tắt cho năm đầu của tôi ở Hàn Quốc.





Sang năm thứ 2, cuộc sống du học sinh của tôi cũng không có gì tiến triển hơn, thậm chí tôi còn khép kín hơn trước. Ngoài giờ học, tôi chỉ ở trong phòng. Con đường mỗi ngày của tôi chỉ là trường và kí túc xá, kí túc xá rồi lại trường. Thấy tôi cứ ở mãi trong phòng, không chịu ra ngoài, cũng không nói chuyện nhiều, một anh bạn người Hàn Quốc ở chung với tôi đã giới thiệu cho tôi câu lạc bộ bóng bàn ở trường. Lúc đầu tôi không muốn đi, nhưng thấy anh ấy cứ nài nỉ, nên tôi đã thử đến xem sao. Ở đó có người Việt lẫn người Hàn Quốc cùng luyện tập với nhau, nên trông có vẻ thú vị hơn tôi nghĩ. Sau vài lần cùng đến với anh bạn chung phòng, tôi đã tự đi một mình và thậm chí còn đăng ký tham gia luyện tập nữa. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đến phòng tập để cùng các bạn thi đấu và giao lưu trò chuyện. Dần dần, tính cách tôi thay đổi từ lúc nào tôi cũng không hay. Anh bạn cùng phòng cũng nói tôi đã cởi mở hơn, nói chuyện nhiều hơn và trông không còn u ám như lúc mới đến Hàn Quốc nữa. Thế là từ đó tôi lại càng có động lực để đến phòng tập. Được gặp gỡ mọi người như thế này, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẵn, được giải tỏa hết mọi nỗi buồn và trên hết là còn có cơ hội để nâng cao khả năng tiếng Hàn. Từ một đứa đến nửa chữ tiếng Hàn còn không biết, bây giờ thì tôi đã có đủ tủ tin để giao tiếp với mọi người rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy cuộc sống du học của tôi cũng không đến mức thất bại như lúc đầu tôi đã từng nghĩ. Vì từ bây giờ, tôi đã có thêm rất nhiều người bạn, cả bạn Việt Nam và Hàn Quốc. Họ luôn cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống, và sẵn sàng giúp đỡ tôi vượt qua mọi khó khăn tại nơi xa xứ này. Đặc biệt trong số những người bạn của tôi, có lẽ tôi không thể không nhắc đến một người quan trọng, đã góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi.





Lúc đó là năm thứ hai tôi gia nhập câu lạc bộ bóng bàn. Vào cuối tuần, tôi vẫn đến sinh hoạt như mọi khi, nhưng hôm nay lại tình cờ bắt gặp một gương mặt mới. Đó là một cô bạn người Hàn Quốc, học cùng khoa và dưới khóa tôi. Sau một thời gian cùng tham gia thi đấu, tôi cũng không rõ từ lúc nào tôi đã để ý đến cô bạn ấy. Chắc do cô ấy hay trêu chọc mọi người, trong đó có tôi? Hay do cô ấy hay cười? Đại khái tôi thấy cô ấy rất dễ gần vì tính cách vui vẻ lạc quan. Còn tôi thì khá tự ti, nói chuyện lại vô duyên, ngoài bóng bàn, công việc với game ra thì không có gì hay ho để nói, nên cứ thầm thích người ta mà không dám bày tỏ. Sau một thời gian cùng sinh hoạt tại câu lạc bộ, rồi trò chuyện qua mạng, tôi đã cố gắng thu hết can đảm ngỏ lời với cô ấy. Thật bất ngờ là tôi lại thành công! Bây giờ kể lại tôi cũng thấy khó tin khi tôi lại có bạn gái người Hàn như thế. Tôi tự cảm thấy mình rất may mắn, có lẽ một phần cũng là vì nhờ tham gia câu lạc bộ bóng bàn này.





Chúng tôi quen nhau một thời gian và quyết định chờ đến khi tốt nghiệp cao học sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ như chúng tôi nghĩ. Đến học kỳ cuối, giáo sư của bạn gái tôi phải sang Mỹ nghiên cứu, và ông ấy muốn bạn gái tôi cùng sang đó để tiếp tục học lên tiến sĩ. Trong khi đó, tôi đã xin được một công việc ổn định tại Hàn Quốc. Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, cả hai đều không muốn cản trở công việc của nhau, nhưng cũng không muốn phải xa nhau trong suốt 4 năm dài đằng đẵng như vậy. Thế rồi tôi cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng, tôi sẽ cùng cô ấy tiếp tục học lên tiến sĩ tại Mỹ, sau đó chúng tôi sẽ lại trở về Hàn Quốc để chuẩn bị cho một cuộc sống mới.





Tôi gửi câu chuyện này cho KBS World Radio khi chúng tôi đã hoàn tất việc học ở Mỹ và trở về Hàn Quốc được 4 tháng rồi. Tôi lại bắt đầu việc làm quen với cuộc sống mới, đương đầu với những thử thách mới. Nhưng bây giờ tôi thì đã không còn một mình, mà bên cạnh đã có một người bạn tâm đầu ý hợp, sẵn sàng cùng tôi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn và giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.