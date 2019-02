Twice – BTS – Seventeen khuấy đảo thị trường âm nhạc Nhật Bản

© Big Hit Entertainment

Làn sóng K-pop trong những tháng đầu năm 2019 vẫn luôn tỏa sức nóng mãnh liệt không chỉ tại Hàn Quốc, mà còn lan rộng sang các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản, khi mới đây, ba nhóm nhạc thần tượng hàng đầu xứ Hàn là Twice, BTS và Seventeen đã thể hiện bản lĩnh hết sức ấn tượng của mình tại thị trường âm nhạc xứ sở hoa anh đào.





Cụ thể, theo thông tin giải thưởng thuộc lễ trao giải Đĩa vàng Nhật Bản (Golden Disk) lần thứ 33, được công bố vào ngày 26/2 (theo giờ địa phương), các chàng thanh niên chống đạn BTS đã xuất sắc giành 5 chiến thắng tại các hạng mục “Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất” (Best Asian Artist), “Album của năm” (Album of the Year), “3 Album hay nhất” (Best 3 Album) và “Video nhạc hay nhất” (Best Music Video).





Không thua kém các đàn anh, 9 cô gái nhóm Twice cũng chứng tỏ sức hút và tài năng của mình khi giành chiến thắng tại hạng mục “3 Album hay nhất” (Best 3 Album) với sản phẩm hoàn chỉnh “BDZ” và “Ca khúc của năm” (Song of the Year) với bản hit “Candy Pop”. Tuy năm nay, nhóm chỉ “về đích” tại hai hạng mục, kém năm ngoái ba hạng mục, song việc liên tục giành chiến thắng không ngừng nghỉ thế này vẫn cho thấy danh hiệu “Nữ hoàng K-pop” tại Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng với các cô gái xinh đẹp nhà JYP.





Bên cạnh những thành tích “khủng” của “Ông hoàng” BTS và “Bà hoàng” Twice, các anh chàng Seventeen đến từ nhà Pledis cũng xuất sắc mang về cho mình những chiến thắng đáng ghi nhận như “Nghệ sĩ mới của năm” (New Artist of the Year) và “3 nghệ sĩ mới xuất sắc nhất” (Best 3 New Artist).





Với những thành tích ấn tượng nói trên, ba nhóm nhạc thần tượng Twice, BTS và Seventeen đã một lần nữa góp phần khẳng định, làng giải trí Kpop cho đến thời điểm hiện tại vẫn luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường âm nhạc Nhật Bản.