Sửa đổi cơ chế quyết định mức lương tối thiểu

Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/2 đã công bố dự thảo sửa đổi lần cuối đối với cơ chế ra quyết định mức lương tối thiểu, với nội dung tách Ủy ban lương tối thiểu hiện nay thành “Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu” và “Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu”.

Nội dung sửa đổi

Dự thảo lần này mang tính chất bổ sung, sửa đổi cho dự thảo được Bộ Tuyển dụng và lao động công bố lần đầu vào ngày 7/1 vừa qua, sau một thời gian tham khảo ý kiến các chuyên gia, và thăm dò ý kiến trực tuyến. Trọng tâm của phương án là tách Ủy ban lương tối thiểu làm hai Ủy ban. Theo đó, Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu sẽ chỉ bao gồm các chuyên gia, đóng vai trò lập ra mức trần và mức sàn nâng lương tối thiểu. Ủy ban quyết định mức lưởng tối thiểu gồm các ủy viên đại diện người lao động, giới chủ, ủy viên công ích, sẽ quyết định về mức lương tối thiểu trong phạm vi đó.

Trước tiên, doanh nghiệp, người lao động và Chính phủ sẽ tiến cử mỗi bên 5 chuyên gia cho Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu. Sau đó, giới lao động, doanh nghiệp sẽ tự rút đi mỗi bên hai chuyên gia, tổng số chuyên gia của ủy ban này còn lại 9 người. Điều này nhằm mục đích loại bỏ các chuyên gia có lập trường cực đoan, giảm bớt tranh cãi trong quá trình thảo luận sau này. Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu sẽ thường xuyên tiến hành phân tích các thống kê liên quan, điều tra tình hình để làm căn cứ thiết lập mức trần và mức sàn nâng lương tối thiểu. Tiêu chuẩn thiết lập mức lương tối thiểu được bổ sung thêm các yếu tố là: ảnh hưởng của lương tối thiểu tới tuyển dụng, như sinh hoạt phí của người lao động được quy định trong luật hiện hành, lương của những người lao động làm công việc tương tự, năng suất lao động, tỷ lệ phân bổ thu nhập; và một yếu tố nữa là tình hình nền kinh tế. Ngược lại, năng lực chi trả lương cho người lao động của doanh nghiệp đã bị loại khỏi tiêu chuẩn quyết định mức lương tối thiểu, do yếu tố này khó thể hiện bằng con số cụ thể. Trong khi đó, Ủy ban quyết định mức lương tối thiểu sẽ gồm 21 ủy viên, trong đó đại diện người lao động, doanh nghiệp mỗi bên 7 ủy viên và 7 ủy viên công ích. Trong số 7 ủy viên công ích, có 3 người do Chính phủ tiến cử, 4 người do Quốc hội tiến cử.

Bối cảnh và quy trình tiếp theo

Việc Chính phủ sửa đổi cơ chế quyết định mức lương tối thiểu là bởi trong thời gian qua, giới doanh nghiệp và người lao động luôn tranh cãi quyết liệt trong suốt quá trình thảo luận về mức lương tối thiểu, thậm chí tiếp tục tranh cãi sau khi mức lương tối thiểu đã được quyết định. Việc để các chuyên gia thiết lập trước phạm vi tăng lương tối thiểu được cho là nhằm giảm bớt những tranh cãi này. Để thực hiện nội dung sửa đổi trên, Chính phủ cần xúc tiến tiếp quy trình sửa đổi Luật lương tối thiểu tại Quốc hội. Luật lương tối thiểu quy định: Bộ trưởng Tuyển dụng và lao động phải trình lên Ủy ban lương tối thiểu thẩm định mức lương tối thiểu của năm sau trước ngày 31/3. Do vậy, để áp dụng cơ chế quyết định mới vào quá trình thẩm định lương tối thiểu năm sau, Chính phủ phải hoàn tất sửa đổi luật muộn nhất là vào trung tuần tháng 3. Bộ Tuyển dụng và lao động cam kết sẽ nỗ lực hết sức để sửa đổi luật tại Quốc hội, đảm bảo áp dụng cơ chế quyết định mới với lương tối thiểu năm 2020.

Tranh cãi

Vẫn chưa thể rõ liệu tranh cãi xoay quanh vấn đề lương tối thiểu có giảm đi sau khi cơ chế mới được áp dụng hay không. Giới doanh nghiệp phản đối việc dự thảo sửa đổi lần này đã loại bỏ năng lực chi trả lương của doanh nghiệp khỏi tiêu chuẩn quyết định lương tối thiểu. Ngược lại, người lao động lại phản đối việc đưa tình hình kinh tế, xu hướng tuyển dụng vào tiêu chuẩn quyết định lương tối thiểu, cho rằng điều này sẽ kìm hãm tốc độ tăng lương tối thiểu. Ngoài ra, một số ý kiến hoài nghi về hiệu quả của Ủy ban thiết lập mức lương tối thiểu gồm các chuyên gia, lo ngại các chuyên gia sẽ có thể rơi vào tranh luận suông, khi không đạt được thống nhất sẽ thiết lập phạm vi nâng lương tối thiểu quá rộng, làm mất đi ý nghĩa của việc thiết lập trước mức trần và mức sàn nâng lương tối thiểu. Có ý kiến chỉ trích Chính phủ đang chỉ làm cho cơ cấu quyết định lương tối thiểu trở nên rối rắm hơn, nhằm tránh sự chỉ trích từ cả phía doanh nghiệp và người lao động.