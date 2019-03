Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc giảm xuống dưới 1 trẻ

ⓒKBS News

Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong năm 2018 đã lần đầu rơi xuống mức dưới 1 trẻ. Ngược lại, số người tử vong trong năm ngoái lên tới 298.900 người, mức cao kỷ lục. Dân số Hàn Quốc trong năm qua tăng thêm 28.000 người, mức tăng thấp nhất kể từ năm 1970.

Tổng tỷ suất sinh

Tổng tỷ suất sinh là chỉ số dự đoán số trẻ bình quân mà một phụ nữ sinh ra trong suốt cuộc đời của người đó. Trong số liệu sơ bộ công bố ngày 27/2, Cục thống kê quốc gia cho biết tổng tỷ suất sinh năm 2018 của Hàn Quốc là 0,98 trẻ, chưa bằng một nửa so với tổng tỷ suất sinh cần thiết để duy trì dân số là 2,1 trẻ. Theo đó, dự báo tốc độ giảm dân số của Hàn Quốc sẽ nhanh hơn tính toán trước đây. Hàn Quốc là nước duy nhất trong số 35 nước thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có tổng tỷ suất sinh thấp hơn 1 trẻ. Tổng tỷ suất sinh bình quân của các nước OECD năm 2016 là 1,68 trẻ. Cùng với đó, tỷ suất sinh thô, tức số trẻ được sinh ra trên 1.000 dân, đạt 6,4 trẻ, giảm 0,6 trẻ so với một năm trước, tương đương mức giảm 8,8%. Ban đầu, Cục thống kê quốc gia dự báo dân số Hàn Quốc sẽ bắt đầu giảm từ năm 2028, dựa trên tiêu chuẩn là tổng tỷ suất sinh đạt 1,13 trẻ. Tuy nhiên, tổng tỷ suất sinh đang rơi xuống thấp hơn so với dự đoán, nên dự kiến thời điểm dân số giảm sẽ còn đến nhanh hơn nhiều.

Các nội dung thống kê cụ thể

Tỷ lệ sinh giảm ở tất cả các độ tuổi, ngoại trừ độ tuổi trên 40 tuổi. Tỷ lệ sinh ở phụ nữ nhóm tuổi đầu 30 đạt cao nhất. Tỷ lệ sinh ở phụ nữ độ tuổi từ 25 tới 29 giảm mạnh, lần đầu tiên thấp hơn phụ nữ độ tuổi từ 35 đến 39. Cách đây 10 năm, tỷ lệ sinh ở phụ nữ từ 25 đến 29 tuổi cao gấp gần 4 lần so với phụ nữ độ tuổi từ 35 đến 39. Tỷ suất sinh thô ở phụ nữ từ 25 tới 29 tuổi là 41 trẻ, giảm 6,9 trẻ so với một năm trước; ở phụ nữ đầu 30 tuổi là 91,4 trẻ, giảm 6,3 trẻ; phụ nữ từ 35 tới 39 tuổi là 46,1 trẻ, giảm 1,1 trẻ. Ngược lại, tỷ suất sinh thô ở phụ nữ đầu 40 tuổi là 6,4 trẻ, tăng 0,4 trẻ. Tỷ trọng sản phụ từ 35 tuổi trở lên chiếm 31,8%, tăng 2,4% so với năm 2017. Độ tuổi sinh đẻ bình quân là 32,8 tuổi, tăng 0,2 tuổi so với một năm trước.

Ý nghĩa và đối sách

Thống kê trên cho thấy các đối sách về tỷ lệ sinh thấp của Chính phủ đã không mang lại liệu quả. Từ năm 2006, Hàn Quốc lập và thực hiện kế hoạch cơ bản về đối phó với tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa mỗi 5 năm một lần, khuyến khích sinh đẻ. Trong kế hoạch cơ bản lần thứ ba từ năm 2016 tới năm 2020, Chính phủ đề ra mục tiêu là tổng tỷ suất sinh đạt 1,5 trẻ. Vậy nhưng bất chấp những đối sách này, Chính phủ vẫn không ngăn chặn được đà giảm của tổng tỷ suất sinh. Các chuyên gia cho rằng đó là bởi Chính phủ không xem xét điều gì là thực sự cần thiết đối với thanh niên, phụ nữ và trẻ em, những đối tượng chính của chính sách. Cho tới nay, các đối sách của Chính phủ chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ sinh đẻ và chăm sóc con nhỏ. Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ sinh giảm được cho là bởi giới trẻ không có được việc làm, nhà cửa ổn định, những điều kiện cần thiết để kết hôn và sinh con, khiến nhiều thanh niên ngại, thậm chí từ bỏ kết hôn. Thêm vào đó, Hàn Quốc vẫn còn thiếu những cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ em mà các phụ huynh có thể tin tưởng, gửi gắm con cái của mình. Theo đó, lần này, Chính phủ đã chuyển đổi mô hình chính sách đối phó với tỷ lệ sinh thấp, từ “khuyến khích sinh đẻ” sang “nâng cao chất lượng đời sống người dân”. Đó là bởi xu hướng tỷ lệ sinh thấp sẽ khó có thể được cải thiện trong thời gian ngắn, nên cần phải tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn bộ người dân, đẩy mạnh bình đẳng giới, mớihy vọng có thể đạt được hiệu quả dài hạn. Giới chuyên gia phân tích để có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng “bờ vực dân số”, Chính phủ cần phải nỗ lực để duy trì được số trẻ sơ sinh chào đời trong một năm ở mức 300.000 trẻ.