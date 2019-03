BTS trở thành nghệ sĩ thứ 12 trong lịch sử làm “cháy vé” Sân vận động Wembley

© Big Hit Entertainment

Đợt bán vé đầu tiên cho tour diễn tại sân vận động của nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc BTS có tựa đề “Love Yourself: Speak Yourself” đã cháy vé ngay khi vừa mở bán ngày 1/3 (giờ địa phương).





Trong một thông cáo sau đó, BTS được cho là đã bán sạch vé đến Sân vận động Wembley khổng lồ tại thủ đô London (Anh) có sức chứa 90.000 người chỉ trong vòng 90 phút.





Hiện tại, BTS đang là nghệ sĩ thứ 12 trong lịch sử làm “cháy vé” sân vận động này, gia nhập vào hàng ngũ các nghệ sĩ và ban nhạc lớn như Queen, Michael Jackson, Muse, Madonna, Beyonce, One Direction, Eminem, Spice Girls, Oasis, Take That và Ed Sheeran. Các chàng trai của BTS là nghệ sĩ đầu tiên của Hàn Quốc đạt được thành tích “khủng” này.





BTS sẽ tới Sân vận động Wembley ngày 1/6. Tour diễn “Love Yourself: Speak Yourself” sẽ bắt đầu tại Los Angles ngày 5/5 và bên cạnh Mỹ, nhóm sẽ “càn quét” qua châu Âu và Nhật Bản với tổng cộng 10 buổi biểu diễn tại 8 thành phố.