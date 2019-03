[X X] (Cô gái của tháng)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Cô gái của tháng (이달의 소녀)

Tên album / Đĩa đơn : [X X]

Ngày phát hành : 19/02/2019





Ca khúc

01. X X

02. Butterfly

03. 위성(Satellite) (Vệ tinh)

04. Curiosity

05. 색깔(Colors) (Sắc màu)

06. Where you at

07. Stylish

08. Perfect Love

09. 열기 (Nhiệt khí)

10. favOriTe

11. Hi High

12. + +





Giới thiệu

Sau màn ra mắt thành công rực rỡ vào tháng 8 năm ngoái với sản phẩm đầu tay mang tên “[+ +]”, các cô gái được dự báo là “tân binh quái vật” của thế hệ thần tượng tiếp theo đã chính thức đánh dấu sự trở lại của mình với sản phẩm mới mang tên “[X X]” vào ngày 19/2 vừa qua.





“이달의 소녀” có tên tiếng Anh chính thức là “LOONA”, được đặt bằng cách ghép các phụ âm từ tên tiếng Hàn (ㅇㄷㅇㅅㄴ) với nhau thành những ký tự giống với các chữ cái la tinh “L O O N A”. Trong khi đó, tên tiếng Việt của nhóm được tạm dịch là “Cô gái của tháng”.





“Cô gái của tháng” là một trong số ít những nhóm nhạc tân binh được chú ý nhất trong vòng hai năm trở lại đây. Bởi ngay từ trước khi ra mắt chính thức, nhóm đã phát hành đến 12 MV. Đây là những MV được phát hành vào mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10 năm 2016, lần lượt giới thiệu 12 cô gái xinh đẹp của nhóm. Ngoài ra, cũng trong thời gian chờ ngày ra mắt chính thức, nhóm còn cho công bố cả MV của ba nhóm nhỏ, bao gồm Cô gái của tháng 1/3, Odd Eye Circle và yyxy, tất cả đều được quay ngoại cảnh ở các nước Pháp, Nhật Bản, Iceland và Hồng Kông.





Đặc biệt, “Cô gái của tháng” còn gây ấn tượng với giới truyền thông và công chúng khi được đầu tư đến 9,9 tỷ won (khoảng 9 triệu USD). Chính vì thế, ngay khi vừa chính thức lộ diện trên sàn đấu K-pop, sản phẩm của nhóm đã được cộng đồng yêu nhạc săn đón hết mình. Trong lần trở lại này cũng vậy, album mới với 12 ca khúc của nhóm đã không chỉ tăng vọt mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng trong nước, mà còn vinh dự trở thành nhóm nhạc nữ Kpop duy nhất có mặt trong top 5 bảng xếp hạng Album thế giới, do tờ tạp chí âm nhạc quyền lực Billboard bình chọn trong tuần cuối cùng của tháng 2.





Album comeback lần này của nhóm mang tên “[X X]”, gồm có 12 ca khúc đều mang phong cách vui tươi và sôi động, phù hợp với hình tượng trẻ trung mà nhóm đang hướng đến. Trong đó, bài hát chủ đề “Butterfly” được chú ý hơn hết không chỉ bởi giai điệu bắt tai, mà nó còn chứa đựng lời ca cực kỳ ấn tượng khi ví von tình yêu thủy chung của cô gái như cánh bướm xinh đẹp, mãi mãi bay theo người đàn ông mà cô yêu.





“Cô gái của tháng” được đánh giá là sở hữu concept khá khác biệt so với phần đông các thần tượng nữ hiện nay. Hi vọng với sự phá cách này, nhóm sẽ mang lại một làn gió mới cho K-pop.