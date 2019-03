ESE– Doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thành phố thông minh tại Hàn Quốc

© ESE

Tham gia dự án thành phố thông minh tại Hàn Quốc





Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu Công ty ESE, nhà cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin (IT) cho thành phố thông minh tại Hàn Quốc. Giám đốc Park Kyung-sik giới thiệu về công ty.





Thành lập năm 1998, ESE bắt đầu phát triển phần mềm liên quan đến tự động hóa thiết kế và kỹ thuật xây dựng. Với sự phát triển của thành phố thông minh (U-city), trong đó “U” là viết tắt của từ tiếng Anh “Ubiquitous” có nghĩa là “mọi lúc mọi nơi”, chúng tôi đã tham gia vào dự án phát triển thành phố thông minh Hwaseong-Dongtan, dự án xây dựng thành phố thông minh đầu tiên trên thế giới, cùng các dự án quốc gia khác về xây dựng các thành phố thông minh, trong đó có một dự án do Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hỗ trợ.





Nền tảng Rino cho phép tích hợp nhiều ứng dụng điều khiển khác nhau





Các trang thiết bị trong thành phố thông minh được kết nối qua mạng, giống như các dây thần kinh trong cơ thể người, giúp điều khiển vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng công cộng như cung cấp nước, điện, khí đốt, giao thông và viễn thông, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, thảm họa một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, rô-bốt trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ giúp các tài xế đỗ xe an toàn và chính xác. Về cơ bản, thành phố thông minh sẽ cung cấp cho các cư dân trong thành phố một cuộc sống an toàn, thuận tiện hơn. Giám đốc Park Kyung-sik của ESE đã bắt đầu chuẩn bị cho kỷ nguyên của thành phố thông minh từ khá sớm. Sau khi rời quân ngũ, ông Park làm việc với vai trò nhà kiết kế và kỹ sư xây dựng. Là chuyên gia về thiết kế hạ tầng và thành phố, ông tự tin khám phá một lĩnh vực mới, tích hợp công nghệ thông tin vào thiết kế hạ tầng thành phố, từ đó thành lập công ty ESE. Công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho các thành phố thông minh từ cuối những 1990, phát triển phần mềm để số hóa các hệ thống đô thị, và các dự án xây dựng hạ tầng như đường sắt, đường bộ, cảng, mạng lưới giao thông và tài nguyên nước. Vào thời điểm đó, khái niệm thành phố thông minh chỉ tồn tại trong giấc mơ. Để đưa ra các ý tưởng thiết thực, ESE đã tuyển dụng đội ngũ các nhà nghiên cứu và chuyên gia kỹ thuật đông đảo, và hiện đang chiếm tới 90% số nhân viên của công ty, đồng thời thực hiện vô vàn các thí nghiệm. Dựa trên kiến thức tích lũy về xây dựng các thành phố công nghệ cao tương lai, công ty đã ký hợp đồng với dự án thành phố thông minh Hwaseong-Dongtan vào năm 2006. Bắt đầu từ đó, công ty đã cung cấp nền tảng điều khiển tích hợp cho thành phố thông minh đến các dự án quốc gia của các cơ quan Chính phủ, như Tổng công ty đường sắt, Tổng công ty đường bộ, Viện thông tin địa lý quốc gia. Với hơn 20 bằng sáng chế, ESE đã nhận được bằng khen của Tổng thống cho nền tảng điều khiển tích hợp cho thành phố thông minh vào ngày “Công nghiệp phần mềm” lần thứ 16 hôm 30/11/2015. Ông Park Kyung-sik chia sẻ.





Trước đây, Nhà nước thường xây dựng các hệ thống riêng biệt, đơn lẻ. Tuy nhiên, giải pháp điều khiển tích hợp Rino của chúng tôi mang tới một nền tảng tổng hợp với thông tin đa dạng như các vụ tai nạn, vị trí của người và hình ảnh từ camera quan sát, tích hợp trên cùng một bảng điều khiển, giúp cảnh sát, nhân viên cứu hộ, bác sĩ, hay cơ quan hữu quan có thể gửi các dịch vụ cứu hộ một cách nhanh chóng, đưa ra quyết định kịp thời. Chìa khóa của nền tảng này là chia sẻ thông tin, giúp quản lý, giải quyết các vấn đề của đô thị một cách hiệu quả.





© ESE

Hệ thống điều khiển thông minh cho Olympic mùa đông PyeongChang





Thành phố thông minh tích hợp nhiều công nghệ khác nhau với các mạng lưới. Do đó, để vận hành các công nghệ này trơn tru, thành phố thông minh cần một nền tảng điều khiển tích hợp và quản lý các hệ thống một cách hiệu quả. Cho đến nay, các cơ sở hạ tầng đô thị, mạng lưới giao thông và trung tâm phòng chống thảm họa đều vận hành độc lập. Tuy nhiên, chúng có thể được tích hợp trong một nền tảng gọi là Rino, một giải pháp điều khiển tích hợp thông minh của ESE. Rino cung cấp các chức năng cơ bản, cần thiết để thiết lập một trung tâm điều khiển bao gồm các kết nối camera giám sát an ninh, chức năng cảnh báo, bàn điều khiển, và hệ thống giám sát thời gian thực. Chẳng hạn, khi một ứng dụng điều khiển giao thông được tích hợp, Rino có thể cung cấp các thông tin chính xác về giao thông, tình hình đỗ xe hoặc quản lý những tình huống ngoài dự tính. Nền tảng này cũng xác định các xe ô tô không đóng bảo hiểm, các phương tiện chưa nộp tiền phạt và cung cấp thông tin cho nhà chức trách. Nền tảng điều khiển thông minh đầu tiên trên thế giới này đã tỏa sáng tại Thế vận hồi mùa đông PyeongChang 2018. Giám đốc Park Kyung-sik cho biết.





Hàng nghìn vận động viên, quan chức đến từ 95 quốc gia đã tham dự Thế vận hội mùa đông PyeongChang. Hơn 500 quan khách cấp cao và 1 triệu du khách đã đến thăm huyện Pyeongchang và các vùng lân cận. Để sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn diễn ra suôn sẻ và an toàn, các quan chức đã tổ chức các cuộc thảo luận kỹ lưỡng để lựa chọn hệ thống kiểm soát lý tưởng nhất và cuối cùng đã lựa chọn nền tảng Rino của chúng tôi. Rino được sử dụng cho 7 trung tâm điều khiển, bao gồm Trung tâm điều khiển trung tâm, Sở cảnh sát tỉnh Gangwon, Văn phòng chính quyền Pyeongchang. Nền tảng điều khiển thông minh đã đóng góp vào sự thành công của Olympic thông qua việc xử lý hiệu quả nhiều vấn đề về an ninh, con người và giao thông.





Xuất khẩu nền tảng kiểm soát thành phố thông minh của ESE





Sau Olympic mùa đông PyeongChang, các quốc gia khác đã bắt đầu công nhận công nghệ của ESE cũng như sự tiện lợi của nền tảng kiểm soát thành phố thông minh. Ông Park Kyung-sik chia sẻ.





Cùng với các cơ quan Chính phủ, chúng tôi cố gắng giới thiệu mô hình thành phố thông minh ra thế giới trong 20 năm qua. Chúng tôi cũng làm đại diện giới thiệu công nghệ cho 138 công ty toàn cầu quan tâm đến việc chuẩn hóa các thành phố thông minh của Hàn Quốc. Dựa trên nền tảng đó, chúng tôi hiện đang thâm nhập vào các thị trường Trung Quốc, Việt Nam, Trung Đông và Đông Nam Á.





Bắt đầu với việc xuất khẩu sang Phillipines vào năm 2015, đến năm 2016, ESE đã ký hợp động tham gia vào dự án thành phố thông minh của Chính phủ Trung Quốc. Với việc xây dựng các thành phố thông minh đang nổi lên như một chiến lược lớn trên toàn thế giới, đầu tư toàn cầu vào các thành phố thông minh trong năm nay ước tính sẽ đạt khoảng 97 tỷ USD. ESE chắc chắn sẽ tận dụng tối đa kinh nghiệm và công nghệ tích lũy trong nhiều năm để phát triển trên thị trường giàu tiềm năng này.