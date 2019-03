Vé concert mới của Twice “tiêu tán” chỉ sau 1 phút công bố

Theo lịch trình được công bố, trước khi quay trở lại với các hoạt động trong nước, 9 cô gái xinh đẹp đến từ nhà JYP, Twice sẽ mạnh tay chiêu đãi cộng đồng fan hâm mộ tại xứ sở hoa anh đào một chuỗi concert hoành tráng mang tên “Dreamday”, bắt đầu tại Sân vận động mái vòm Kyocera, thành phố Osaka từ ngày 20~21/3. Các thành phố tiếp theo trong chuyến lưu diễn của Twice tại Nhật Bản sẽ lần lượt là Tokyo từ ngày 29~30/3 và Nagoya ngày 6/4. Tổng cộng nhóm sẽ thực hiện 5 buổi biểu diễn, tại 3 thành phố, với một chuỗi sân vận động mái vòm có sức chứa tổng cộng lên đến 210.000 người.





Điều này cũng đồng thời góp phần giúp Twice lập kỷ lục là nhóm nhạc thần tượng nữ xứ Hàn đầu tiên thực hiện được chuyến lưu diễn tại những sân khấu mái vòm có quy mô lớn nhất nhì Nhật Bản, trong thời gian ngắn nhất, chỉ sau 4 năm kể từ ngày ra mắt.





Đặc biệt, điểm đáng chú ý hơn hết chính là việc toàn bộ 210.000 vé tham dự concert của Twice đã được bán sạch chỉ trong vòng 1 phút ngắn ngủi. Với thành tích ấn tượng này, Twice lại một lần nữa khẳng định danh hiệu “bảo chứng phòng vé” là hoàn toàn xứng đáng với nhóm, cho dù hoạt động ở quê nhà hay tại thị trường âm nhạc nước ngoài.





Bên cạnh đó, ngoài việc tổ chức chuỗi concert tại các sân vận động bậc nhất của Nhật Bản, Twice cũng đồng thời cho phát hành sản phẩm tiếng Nhật hoàn chỉnh thứ hai mang tên “#TWICE2” vào ngày 6/3 (theo giờ địa phương). Được biết, đây là phần tiếp theo của album đầu tay “#TWICE”, được công bố vào năm 2017. Dự kiến, sản phẩm mới của nhóm gồm có 10 ca khúc vốn đã rất thành công trước đây được thể hiện lại theo phiên bản tiếng Nhật như “LIKEY”, “Heart Shaker”, “What is Love?”, “Dance The Night Away” và “YES or YES”. Sau đó, nhóm sẽ tiếp tục xuất hiện trên sóng truyền hình “Music Station” vào ngày 8/3 nhằm quảng bả sản phẩm mới của mình. Đây là lần thứ 9, Twice vinh dự được mời đến tham dự một trong những chương trình âm nhạc nổi tiếng nhất Nhật Bản, góp phần chứng tỏ sức hút của nhóm chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt tại thị trường âm nhạc sôi động và tiềm năng này.