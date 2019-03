Liên quân Hàn-Mỹ quyết định chấm dứt hai cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”

Quyết định chấm dứt tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định chấm dứt hai cuộc tập trận chung của liên quân hai nước là “Key Resolve” (Giải pháp then chốt) và “Foal Eagle” (Đại bàng non). “Giải pháp then chốt”, “Đại bàng non” và “Ulchi Freedom Guardian” (UFG, Người bảo vệ tự do Ulchi) là ba cuộc tập trận chung có quy mô lớn của liên quân Hàn-Mỹ. Thực tế, liên quân Hàn-Mỹ đã từng hoãn cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” vào năm ngoái. Do đó, có thể nói cả ba cuộc diễn tập chủ chốt trên đều đã được chấm dứt hoặc tạm hoãn. Seoul và Washington giải thích rằng động thái trên là biện pháp nhằm đảm bảo những nỗ lực ngoại giao, giảm nhẹ căng thẳng quân sự và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Nói cách khác, dù Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội đã không thành công, song cơ quan quốc phòng hai nước vẫn bày tỏ quyết tâm sẽ góp sức nhằm duy trì động lực đối thoại song phương.





Các cuộc tập trận chủ chốt của liên quân Hàn-Mỹ

“Giải pháp then chốt” là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính (CPX), mang tính chất là huấn luyện phòng thủ, bao gồm công tác triển khai một cách hiệu quả lực lượng quân đội tăng viện của Mỹ để đối phó với các tình huống nguy cấp trên bán đảo Hàn Quốc. Cuộc tập trận tham mưu sở chi huy trên máy tính được tiến hành theo hình thức mô phỏng trên máy tính thay vì diễn tập cơ động thực tế, giả định tình huống bắt đầu với động thái khiêu chiến cục bộ của Bắc Triều Tiên cho đến tình huống xảy ra chiến tranh toàn diện trên bán đảo Hàn Quốc. Với quyết định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ lần này, cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” được đổi tên thành “Tập trận đồng minh”.

Trong khi đó, “Đại bàng non” là cuộc tập trận cơ động thực binh, được tiến hành song song với cuộc diễn tập “Giải pháp then chốt”. Tức, hai bên sẽ huy động binh lực và vũ khí để diễn tập tác chiến. Thông thường, cuộc tập trận “Đại bàng non” được tiến hành đồng thời với cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” và kéo dài hơn một tháng sau khi cuộc tập trận “Giải pháp then chốt” kết thúc. Giờ đây, cuộc tập trận “Đại bàng non” sẽ không còn nữa, được thay thế bằng các đợt diễn tập theo từng đơn vị quân đội. Do đó, vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ dự kiến sẽ không còn được triển khai trên bán đảo Hàn Quốc.

“Người bảo vệ tự do Ulchi” là cuộc diễn tập được gộp từ cuộc tập trận “Ulchi” của Chính phủ Hàn Quốc và cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính “Freedom Guardian” (Người bảo vệ tự do) của liên quân Hàn-Mỹ. “Người bảo vệ tự do” cũng là cuộc tập trận tham mưu sở chỉ huy trên máy tính, nhưng có điểm khác biệt là được tiến hành cùng với “Ulchi”, một cuộc tập trận có cả sự tham gia của các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương, các doanh nghiệp tư nhân nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp.

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc và Mỹ cũng tiến hành nhiều cuộc diễn tập đa dạng trong năm. Về tập trận chung trên không có “Max Thunder” (Sấm sét cực đại), “Vigilant ACE” và “Buddy Wing”; trên đất liền có cuộc tập trận chung của lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn-Mỹ (KMEP) cũng được thực hiện gần đến 20 lần trong năm. Bên cạnh đó, các đợt tập trận cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên cũng được tổ chức không định kỳ, có cả sự tham gia của Nhật Bản.





Mục đích của các cuộc tập trận chung

Mục đích lớn nhất của việc thực hiện nhiều đợt diễn tập quân sự chung của liên quân Hàn-Mỹ là nhằm duy trì năng lực răn đe chiến tranh, ngăn chặn tái diễn tình huống tấn công bất ngờ của miền Bắc như cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Liên quân Hàn-Mỹ hiện đang phụ trách công tác phòng thủ cho Hàn Quốc. Do đó, quân đội hai bên vẫn không ngừng hợp tác chặt chẽ để thực hiện công tác phòng thủ một cách hiệu quả.





Lập trường của Bắc Triều Tiên từ trước đến nay

Bắc Triều Tiên luôn có phản ứng gay gắt, gọi các cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ là động thái “uy hiếp quân sự”. Nguyên nhân là do Mỹ triển khai vũ khí chiến lược trên bán đảo Hàn Quốc khi tiến hành các cuộc tập trận chung. Bởi những vũ khí chiến lược này của Mỹ có thể ngay tức khắc tấn công “đầu não” của miền Bắc, hoặc cũng có thể theo sát được các động thái quân đội của nước này. Do đó, mỗi khi có thời cơ, Bắc Triều Tiên đều yêu cầu dừng các cuộc tập trận của liên quân Hàn-Mỹ.