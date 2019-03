IU và Yeo Jin-goo tham gia drama sắp tới của chị em biên kịch họ Hong

© FAVE Entertainment

Bộ phim truyền hình sắp ra mắt của cặp chị em biên kịch nổi tiếng họ Hong vừa xác nhận các vai diễn chính.





Được biết, nữ ca sĩ IU và nam diễn viên Yeo Jin-goo đã nhận vai. Ngày 6/3, cả hai khẳng định sẽ xuất hiện trong drama “Hotel del Luna” (Khách sạn Luna).





“Hotel del Luna” là câu chuyện về một khách sạn bí hiểm ở thủ đô Seoul thường có ma quỷ lui tới. IU sẽ vào vai Jang Man-wol, một cô nàng nóng nẩy, tham lam và không đáng tincậy, đang bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình. Goo Chan-sung, nhân vật do diễn viên Yeo Jin-goo đóng, là chủ khách sạn giàu có, yêu thích sự hoàn hảo nhưng có một trái tim ấm áp.





Được viết bởi cặp chị em biên kịch nổi tiếng Hong Jung-eun và Hong Mi-ran, và do đạo diễn Oh Chong-hwan của hai bộ drama “Doctors” (Bác sĩ) và “While You Were Sleeping” (Khi nàng say giấc) thực hiện, “Hotel del Luna” dự kiến đươc công chiếu vào mùa hè năm nay trên kênh tvN.