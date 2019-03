Hàn Quốc bước vào thời kỳ thu nhập bình quân đạt trên 30.000 USD

ⓒYONHAP News

Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc trong năm 2018 đã vượt ngưỡng 30.000 USD. Như vậy, Hàn Quốc mất 12 năm để tiến từ mức thu nhập ở ngưỡng 20.000 USD lên 30.000 USD, con số được coi là tiêu chuẩn để đứng vào hàng ngũ các quốc gia phát triển.

Thu nhập bình quân đầu người vượt 30.000 USD

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 5/3 công bố số liệu sơ bộ về thu nhập quốc dân quý IV và cả năm 2018. Theo đó, trong năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 31.349 USD, tăng 5,4% so với một năm trước.

Thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc từng chỉ đạt 65 USD vào năm 1955, thời kỳ Hàn Quốc gia nhập Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), xếp vào hàng các quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Phải tới năm 1964, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc mới vượt 100 USD. Kể từ đó, kinh tế Hàn Quốc bắt đầu tăng trưởng. 14 năm sau, thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 1.000 USD, rồi tiếp tục cán mốc 3.000 USD vào năm 1987. 7 năm sau, tức năm 1994, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc vượt ngưỡng 10.000 USD. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997, thu nhập bình quân đầu người trong năm 1998 đã rơi xuống 7.989 USD và phải mất 5 năm sau mới khôi phục được ngưỡng 10.000 USD. Đến năm 2006, thu nhập bình quân đầu người đạt 20.795 USD, lần đầu vượt ngưỡng 20.000 USD. Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009, thu nhập bình quân đầu người lại bị tụt xuống còn 18.256 USD. Sau đó, do gặp nhiều trở ngại, Hàn Quốc phải mất nhiều thời gian hơn các quốc gia khác để đi từ ngưỡng 20.000 USD lên 30.000 USD. Nhật Bản hay Đức chỉ mất 5 năm, trong khi Mỹ và Úc mất 9 năm.

Ý nghĩa

Thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 30.000 USD mang hai ý nghĩa lớn. Thứ nhất, về mặt sức mạnh kinh tế, điều này cho thấy Hàn Quốc đã chính thức bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển trên thế giới, lọt vào “câu lạc bộ 30-50” – chỉ những quốc gia có trên 50 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người trên 30.000 USD. Trước đó, mới chỉ có 6 nước có tên trong danh sách “câu lạc bộ 30-50” là Mỹ, Đức, Anh, Nhật Bản, Pháp và Ý. Hàn Quốc trở thành “thành viên” thứ 7. Ý nghĩa thứ hai là việc thu nhập bình quân đạt trên 30.000 USD cho thấy Hàn Quốc đã khắc phục được “bẫy thu nhập trung bình”. “Bẫy thu nhập trung bình” là tình trạng mà một quốc gia thành công trong việc đi từ nước đang phát triển lên nước có thu nhập trung bình, nhưng lại chỉ giậm chân tại chỗ ở mức thu nhập ấy mà không thể vượt qua ngưỡng đó để trở thành một quốc gia giàu có hơn. Mỗi khi Hàn Quốc gặp khó khăn trong giai đoạn đi từ 10.000 USD đến 20.000 USD, và từ 20.000 USD lên 30.000 USD, lại có một số ý kiến bi quan cho rằng Hàn Quốc sẽ khó vượt qua được “bẫy thu nhập trung bình”. Tuy nhiên, Hàn Quốc đều đã vượt qua được, chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng của nền kinh tế đất nước là rất lớn.

Bài toán đặt ra

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều bài toán đặt ra hiện nay. Trước tiên, tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc chỉ là 2,7%, còn GDP danh nghĩa là 3%, mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua kể từ sau năm 1998. Nếu cân nhắc tới tỷ lệ lạm phát thì có nghĩa thu nhập của hộ gia đình, lợi nhuận kinh doanh trên thực tế của doanh nghiệp còn tăng ít hơn mức này, cho thấy tình hình hiện tại là khá khó khăn. Thêm vào đó, từ đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc đang trên đà giảm do sự sụt giảm đơn giá của chíp bán dẫn, một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Trong khi đó, tiêu thụ nội địa vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Ngoài ra, khoảng cách thu nhập giữa các cá nhân, địa phương đang ngày một nới rộng. Trên thực tế, phần lớn người dân vẫn chưa cảm nhận được sự gia tăng thu nhập bình quân lên ngưỡng 30.000 USD. Do vậy, giới chuyên gia cho rằng Chính phủ cần phải giải quyết các bài toán cấp thiết hiện nay là tái cơ cấu một số ngành công nghiệp chủ lực đã đạt tới giới hạn tăng trưởng như đóng tàu, thép, chíp bán dẫn; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xóa bỏ sự cách biệt về thu nhập trong xã hội.