BYE (Jang Dong-woo)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : Jang Dong-woo (장동우 (인피니트))

Tên album / Đĩa đơn : BYE

Ngày phát hành : 04/03/2019





Ca khúc

01. I AM

02. News

03. GUN

04. ROMEO

05. Party Girl

06. PERFECT

07. Something Between





Giới thiệu

Sau hai giọng ca chính Kim Sung-gyu và Nam Woo-hyun, anh chàng rapper Jang Dong-woo là thành viên thứ ba của Infinite chính thức bước vào con đường solo sau hơn 9 năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc. Đặc biệt, album mang tên “Bye” được lên sóng vào ngày 3/3 vừa qua không chỉ mang ý nghĩa là sản phẩm cá nhân đầu tiên của Jang Dong-woo, mà còn là món quà chia tay ấn tượng mà anh chàng muốn gửi đến cộng đồng fan hâm mộ trước khi chính thức lên đường nhập ngũ.





Ngay từ tiêu đề, Jang Dong-woo đã thể hiện tình cảm đặc biệt của mình đối với các fan. Bởi “BYE” không chỉ đơn giản là lời tạm biệt, mà nó còn là từ viết tắt của “Beside You Every moment” (Tạm dịch: Bên bạn mỗi khoảnh khắc).





Với ý nghĩa đó, “BYE” là đứa con tinh thần mà Jang Dong-woo đã bỏ ra rất nhiều công sức để đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu sáng tác, thu âm cho đến sản xuất thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Album này gồm có 11 ca khúc, do anh chàng hợp tác cùng những nhà soạn nhạc nổi tiếng như BLSSD, DAVINK, GALLERY, The Need, twlv, GONI. Vốn được biết đến là một thần tượng đa tài, khi không chỉ thể hiện xuất sắc khả năng “bắn” rap thần sầu, cùng những động tác vũ đạo mạnh mẽ, mà anh chàng còn sở hữu chất giọng mượt mà phù hợp với cả những ca khúc có giai điệu chậm rãi, điển hình như ca khúc chủ đề “News”. Với bài hát này, Jang Dong-woo có cơ hội được phô diễn đồng thời cả khả năng rap và hát, qua đó gửi gắm đến người nghe những lời hứa hẹn chân thành rằng, dù tạm ngưng hoạt động, nhưng Jang Dong-woo vẫn sẽ luôn mãi trong tim cộng đồng Inspirit.