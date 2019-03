Quốc hội thông qua 8 dự luật về đối sách bụi nhỏ

ⓒYONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc ngày 13/3 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua 8 dự luật liên quan đến vấn đề bụi nhỏ. Các dự luật quy định vấn đề bụi nhỏ cũng là một “thảm họa xã hội”, bao gồm nhiều đối sách với bụi nhỏ như cho phép người dân bình thường cũng có thể mua xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LPG).

Các dự luật được thông qua

Quốc hội đã thông qua "Luật cơ bản về sự cố, thảm họa và quản lý an toàn" sửa đổi, trong đó quy định rõ về thiệt hại liên quan tới bụi nhỏ trong mục định nghĩa về "thảm họa xã hội"; quản lý bụi nhỏ ở cấp độ "thảm họa". Như vậy là từ nay, Chính phủ đã có cơ sở pháp lý để rót ngân sách giải quyết vấn đề bụi nhỏ. Dự thảo "Luật quản lý an toàn khí thiên nhiên hóa lỏng" sửa đổi cũng đã được thông qua, trong đó xóa điều khoản hạn chế sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng dùng làm nhiên liệu xe ô tô. Theo đó, người dân bình thường cũng có thể sử dụng xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng, thay vì chỉ hạn chế đối với xe taxi, xe cho thuê, xe cho người tàn tật như thời gian qua. Xe chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng có lượng phát thải bụi nhỏ thấp hơn so với xe chạy bằng xăng hay dầu diesel.

Cùng với đó, Quốc hội cũng đã thông qua dự thảo "Luật sức khỏe tại trường học" sửa đổi, quy định về nghĩa vụ lắp đặt thiết bị đo đạc nồng độ bụi nhỏ và thiết bị lọc không khí trong phòng học ở các bậc học; Chính phủ trung ương và chính quyền các địa phương phải hỗ trợ ngân sách cần thiết để triển khai lắp đặt các trang thiết bị này. Tiếp đó, Quốc hội đã thông qua "Luật đặc biệt về cải thiện chất lượng không khí khu vực cảng biển", với nội dung Bộ trưởng Môi trường và Bộ trưởng Hải dương và thủy sản đồng tiến hành điều tra về tình hình và biến đổi chất lượng không khí tại khu vực cảng biển; lập kế hoạch tổng hợp về cải thiện chất lượng không khí 5 năm một lần. 4 dự thảo khác cũng đã được thông qua là dự thảo “Luật quản lý chất lượng không khí trong nhà” sửa đổi; “Luật đặc biệt về cải thiện chất lượng không khí tại khu vực quản lý về không khí”; “Luật bảo vệ môi trường không khí” sửa đổi và “Luật đặc biệt về giảm và kiểm soát bụi nhỏ” sửa đổi.

Ý nghĩa

Các dự thảo luật trên được thông qua bất chấp việc chính giới Hàn Quốc gần đây đang rơi vào thế đối đầu sâu sắc về nhiều vấn đề nổi cộm. Điều này cho thấy các đảng đều nhận thức tình hình bụi nhỏ hiện nay ở mức hết sức nghiêm trọng. Trên thực tế, bước vào tháng 3 năm nay, các địa phương tại Hàn Quốc đã phải ban cảnh báo và triển khai biện pháp khẩn cấp giảm bụi nhỏ trong 7 ngày liên tiếp, cho thấy tình trạng bụi nhỏ ở mức nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. Trước đó, trong tháng 1 và tháng 2, nồng độ bụi siêu nhỏ bình quân tại thủ đô Seoul là 37㎍/m³, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Chính phủ chỉ trích Quốc hội chậm trễ thông qua các dự luật, khiến Chính phủ không thể triển khai đầy đủ các biện pháp đối phó với bụi nhỏ. Trước sức ép từ Chính phủ và dư luận, chính giới đã thông qua một loạt các dự luật liên quan trong phiên họp toàn thể Quốc hội đầu tiên của năm 2019.

Nỗ lực đối phó với bụi nhỏ

Vấn đề bụi nhỏ không thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực của riêng một ban ngành cụ thể nào trong Chính phủ. Ngoài ra, đây cũng là vấn đề mang tầm vĩ mô, không thể mang lại hiệu quả chỉ bằng những đối sách trong nước. Trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng bụi nhỏ nghiêm trọng kỷ lục trong tháng 3, ngoài những yếu tố trong nước, còn có nhân tố bụi nhỏ bay tới từ Trung Quốc, cộng thêm yếu tố khí tượng như không khí bị ứ đọng. Do đó, sự hợp tác của tất cả các ban ngành Chính phủ và sự hợp tác với các quốc gia lân cận, như Trung Quốc, là điều thiết yếu.

Về điều này, chính giới đang đề xuất thành lập một tổ chức xã hội quy mô lớn, do cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon dẫn đầu. Nhiều khả năng, Phủ Tổng thống sẽ chấp thuận đề xuất này. Trong thời gian đương chức Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon đã từng đóng vai trò quan trọng trong việc ký kết Hiệp định biến đổi khí hậu Paris. Dư luận hy vọng việc một loạt dự luật liên quan đến đối sách bụi nhỏ và sự ra đời của một tổ chức xã hội mới, sẽ góp phần giải quyết hiệu quả vấn đề nhức nhối này.