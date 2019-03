Nhiều nước ban lệnh cấm máy bay Boeing 737 Max

Máy bay Boeing 737 Max 8

Mẫu máy bay B737 Max 8 là dòng máy bay chủ lực thế hệ mới của hãng Boeing (Mỹ), khá phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 5 tháng qua, đã xảy ra hai vụ tai nạn rơi máy bay thảm khốc đều liên quan đến dòng máy bay này. Máy bay B737 Max 8 có chiều rộng sải cánh là 35,92m, dài 39,52m, tốc độ bay 839km/h, quãng đường bay tối đa là 6.570km. Sức chứa tối đa của B737 Max 8 là 210 chỗ ngồi và bắt đầu được đưa vào khai thác thương mại vào năm 2017.





Các hãng hàng không sở hữu máy bay B737 Max 8

Hiện có khoảng 47 hãng hàng không trên thế giới sở hữu máy bay Boeing 737 Max 8. Trong đó, hãng hàng không Southwest Airlines của Mỹ là đơn vị sở hữu nhiều nhất dòng máy bay này với 34 chiếc. Tiếp đến là hãng American Airlines, Air Canada, hãng China Southern của Trung Quốc cũng đang sở hữu trên 20 chiếc. Một tuần trước khi xảy ra vụ rơi máy bay ở Ethiopia, dòng máy bay Boeing 737 Max 8 được xác định là đã được khai thác cho hơn 8.500 chuyến bay trong một tuần trên thế giới.

Tại Hàn Quốc, Eastar Jet là hãng hàng không duy nhất sở hữu 2 chiếc máy bay loại này. Hãng đã nhập 2 chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 vào cuối năm ngoái, sử dụng cho các tuyến bay tới Nhật Bản và Thái Lan. Tuy nhiên, chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc trên, hãng Eastar Jet đã quyết định tạm ngừng hoạt động loại máy bay này vào ngày 13/3 vừa qua. Trên thực tế, một số hãng hàng không ở Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch về trung và dài hạn nhập 100 chiếc máy bay B737 Max 8, bao gồm 14 chiếc trong năm nay (Korean Air là 6 chiếc, Eastar Jet là 4 chiếc và T’way là 4 chiếc).





Nhiều nước cấm vận hành máy bay Boeing 737 Max 8

Vào ngày 10/3 vừa qua, chiếc B737 Max 8 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã bị rơi ngay sau khi mới cất cánh được 6 phút, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, một máy bay chở khách cùng loại của hãng Lion Air (Indonesia) cũng bị rơi, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn ở Ethiopia, Trung Quốc và Indonesia đã đi đầu, ban lệnh ngừng vận hành loại máy bay chở khách này. Sau đó, nhiều nước cũng bắt đầu cấm máy bay B737 Max 8 cất hạ cánh và bay qua không phận của quốc gia. Bất chấp tình hình trên, Mỹ giữ vững lập trường rằng dòng máy bay này vẫn đảm bảo an toàn bay. Nhưng khi có hơn 40 nước ra thông báo cấm vận hành mẫu máy bay chở khách trên, thì Mỹ cùng với Canada mới công bố thực hiện biện pháp tương tự vào ngày 13/3 vừa qua.





Dự đoán nguyên nhân hai vụ rơi máy bay Boeing 737 Max 8

Điểm thu hút sự chú ý là lý do khiến Mỹ ra lệnh cấm vận hành dòng máy bay này là vụ rơi máy bay chở khách của Indonesia và Ethiopia có nhiều điểm tương đồng. Nguyên nhân có thể do lỗi của thân máy bay, vốn đã được đề cập đến từ trước, sau vụ rơi máy bay tại Ethiopia. Đây là nội dung đã từng được chỉ ra trong báo cáo của Cơ quan hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA). Các phi công tiến hành bay thử nghiệm cho biết đã từng gặp phải trường hợp phần mũi của máy bay đột nhiên chúc xuống trông chốc lát. Một phi công chỉ ra rằng việc cần phải biết cách điều khiển máy bay đối phó với tình trạng nguy cấp tạm thời đã là một tín hiệu nguy hiểm. Đồng thời, phi công này khẳng định tất cả mọi người đều biết hệ thống gắn trên máy bay có thể dễ dàng phát sinh lỗi. Do đó, nguyên nhân hai vụ rơi máy bay thảm khốc trên được nhận định có khả năng cao là do lỗi thân máy hoặc lỗi phần mềm.