Bắt đầu chất vấn Chính phủ tại Quốc hội

Xét về mặt tính chất, phiên chất vấn Chính phủ của Quốc hội được xem như là “sân khấu của phe đối lập”, còn phe cầm quyền phải chuẩn bị tư thế phòng thủ. Phiên chất vấn Chính phủ lần này đặc biệt có nhiều vấn đề khá nhạy cảm, do đó sự công kích của các phe đối lập dự báo sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.





Các vấn đề tranh cãi trong lĩnh vực chính trị

Ở lĩnh vực chính trị, trọng tâm tranh cãi chính là vấn đề cải cách cơ chế bầu cử, các dự luật sửa đổi và cải tổ Nội các. Về vấn đề cải cách cơ chế bầu cử, tranh cãi chủ yếu xoay quanh việc chỉ định đây là dự luật cần nhanh chóng thông qua, để tiến hành thẩm định trong một thời gian nhất định, sau đó tự động được đưa ra thảo luận tại Quốc hội. Một dự luật được chỉ định là dự luật cần nhanh chóng thông qua chỉ khi nhận được sự tán thành của Quốc hội, hoặc 60% nghị sỹ thuộc Ủy ban thường trực của Quốc hội. Thời hạn thẩm định dự thảo cần nhanh chóng thông qua là 180 ngày cho Ủy ban thường trực Quốc hội và 90 ngày cho Ủy ban pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội. Sau thời gian quy định này, nếu quá trình thẩm định vẫn chưa hoàn tất, thì dự thảo sẽ tự động được Ủy ban thường trực trình lên Ủy ban pháp chế và tư pháp, rồi Ủy ban pháp chế và tư pháp sẽ đưa ra trong phiên họp toàn thể của Quốc hội. Đây là cơ chế nhằm ngăn chặn tình trạng Quốc hội bảo lưu các dự luật tranh cãi trong một thời gian dài.





Hiện tại, liên quan đến vấn đề cải cách cơ chế bầu cử, đảng đối lập có số ghế nghị sĩ nhiều nhất là đảng Hàn Quốc tự do, đang trong tình trạng bị cô lập. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang phối hợp với ba đảng đối lập còn lại xúc tiến chỉ định dự luật cải cách cơ chế bầu cử là dự luật cần nhanh chóng thông qua. Nội dung chính của dự luật này là áp dụng cơ chế bầu cử hỗn hợp nghị sĩ trúng cử theo tỷ lệ ủng hộ của cử tri, tăng thêm số ghế nghị sĩ tại Quốc hội. Ngoài ra, dự luật cải cách tư pháp như thành lập Cơ quan điều tra các quan chức cấp cao về tham nhũng, điều chỉnh quyền điều tra giữa Viện Kiểm sát và Cơ quan cảnh sát quốc gia, cũng đang được xúc tiến áp dụng cơ chế chỉ định là dự luật cần nhanh chóng thông qua. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do cho rằng đây là hành vi thao túng cơ chế bầu cử và việc thành lập Cơ quan điều tra các quan chức cấp cao về tham nhũng, là ý đồ của Chính phủ hòng kiểm soát các cơ quan quyền lực. Bên cạnh đó, đảng đối lập này dự kiến cũng sẽ công kích Chính phủ về vụ cựu đảng viên đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành (lấy tên tài khoản trên mạng là “Druking”) đăng bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm trên mạng internet và việc Tổng thống Moon Jae-in tiến hành cải tổ Nội các, thay thế 7 Bộ trưởng vào ngày 8/3 vừa qua. Nhiều đánh giá cho rằng việc 4 đảng cầm quyền và đối lập xúc tiến nhanh chóng thông qua các dự luật tranh cãi trên đã khiến cho sự phản kháng của đảng đối lập Hàn Quốc tự do càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, thông qua phiên chất vấn Chính phủ lần này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành lại xem đây là cơ hội để tái xác nhận tầm quan trọng của những dự luật cần nhanh chóng thông qua.





Lĩnh vực ngoại giao, an ninh

Về lĩnh vực ngoại giao, thống nhất và an ninh, nội dung tranh cãi lớn nhất chính là biện pháp đối ứng sau khi Mỹ và Bắc Triều Tiên không đạt được thỏa thuận nào tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai ở Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua. Đảng Hàn Quốc tự do cho rằng chính sách đối với miền Bắc của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in là “thất bại”, đồng thời có kế hoạch gây áp lực buộc Chính phủ phải thay đổi phương hướng chính sách bằng cách viện dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Seon-hui về việc xem xét ngừng đàm phán phi hạt nhân hóa vào ngày 15/3. Về vấn đề này, đảng cầm quyền nhấn mạnh rằng bầu không khí hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc hiện nay chính là thành quả có được từ vai trò trung gian của Tổng thống Moon Jae-in. Cùng với đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng có kế hoạch kêu gọi sự đồng tâm hợp tác của các đảng đối lập trong tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.





Các vấn đề về kinh tế

Trong lĩnh vực kinh tế, chính giới dự kiến sẽ gặp phải xung đột ý kiến về chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo và chính sách về việc làm. Đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích rằng chính sách tăng trưởng lấy thu nhập làm chủ đạo đã dẫn đến tình trạng phân hóa sâu sắc về thu nhập. Dù chính sách cho thấy một kết quả thất bại lớn như vậy, song Chính phủ vẫn không có kế hoạch thay đổi phương hướng chính sách. Đây sẽ là nội dung mà đảng đối lập Hàn Quốc tự do sẽ dùng để công kích Chính phủ và đảng cầm quyền. Về việc này, đảng cầm quyền dự kiến sẽ nhấn mạnh đến tầm quan trọng trong việc đổi mới các quy chế để hướng tới “tăng trưởng bao trùm”, đồng thời, hối thúc Quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật dân sinh như hỗ trợ cho tầng lớp kinh doanh nhỏ lẻ, tiểu thương.





Các vấn đề nổi cộm khác

Bên cạnh đó, phiên chất vấn Chính phủ còn đối diện với các vấn đề nóng hiện nay đó là bụi nhỏ, dỡ bỏ hồ chứa nước xây trên 4 con sông lớn, chính sách xóa bỏ dần nhà máy điện hạt nhân của Chính phủ và vụ bạo hành xảy ra tại hộp đêm "Burning Sun" do nam ca sĩ Seung-ri, thành viên nhóm nhạc Big Bang, điều hành. Phe đối lập có vẻ sẽ chỉ tập trung vào việc chỉ trích Chính phủ đã không có đối sách nào về vấn đề bụi nhỏ. Riêng đảng đối lập Hàn Quốc tự do dự kiến sẽ chỉ trích Chính phủ không có năng lực trong cả các chính sách về vấn đề bụi nhỏ, xóa bỏ dần nhà máy điện hạt nhân và dỡ bỏ hồ chứa nước xây trên 4 con sông lớn. Vụ bê bối bạo hành tại hộp đêm “Burning Sun” là vụ việc ca sĩ nam ca sĩ Seung-ri bị cáo buộc dùng ma túy, dắt gái mại dâm cho các nhà đầu tư nước ngoài, trốn thuế. Vụ việc đang ngày càng trở nên rắc rối hơn khi xuất hiện nghi ngờ có sự hậu thuẫn của cơ quan quyền lực.