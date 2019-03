sleepless in __________ (EPIK HIGH)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : EPIK HIGH

Tên album / Đĩa đơn : sleepless in __________

Ngày phát hành : 11/03/2019





Ca khúc

01. Sleepless

02. In Seoul (Feat. Sunwoo Jung-a)

03. 술이 달다 (Rượu ngọt) (Feat. Crush)

04. 새벽에 (Vào sáng sớm)

05. No Different (Feat. Yuna)

06. 비가 온대 내일도 (Ngày mai trời lại mưa)

07. Lullaby For A Cat





Giới thiệu

Sau một năm rưỡi để người hâm mộ ngóng chờ, ngày 11 tháng 3 vừa qua, bộ ba nhóm EPIK HIGH đã tung ra album “sleepless in __________”, mở đường cho chuỗi những hoạt động âm nhạc sôi nổi trong và ngoài nước sắp tới.





Tựa đề album được lấy ý tưởng từ tên của bộ phim tình cảm hài lãng mạn Mĩ trình chiếu năm 1993, “Sleepless in Seattle”(tạm dịch: Đêm trắng ở Seattle). Sau cụm từ “sleepless in” trong tên album là mười dấu cách dưới viết liền. Ba anh chàng chia sẻ là bởi ai cũng sẽ có những lí do mất ngủ khác nhau, họ tạo khoảng trống như vậy để mỗi người tự điền tên địa điểm của mình. Nhóm hy vọng album “sleepless in __________” sẽ trở thành nguồn động viên, an ủi đối với người nghe, “kể cả có mất ngủ cả đêm đi chăng nữa thì bạn cũng không phải một mình”.





Album bao gồm tổng cộng bảy ca khúc. Vẫn như thường lệ, cả ba thành viên đều tham gia toàn tập vào các khâu. Điểm khác biệt trong lần này chính là sự hợp tác với một số tên tuổi idol lừng danh. Nếu như bài hát chủ đề “술이 달다” (Rượu ngọt) có sự góp giọng của anh chàng Crush thì bài b-side “In Seoul” lại được tô điểm bởi tiếng hát của nữ ca sĩ kì cựu Sunwoo Jung-a. Người nghe cũng không khỏi bất ngờ với phần kết hợp ăn ý của EPIK HIGH và cô nàng Yuna trong ca khúc thứ năm của album mang tựa đề “No Different”.





Thêm vào đó, trong công đoạn sản xuất, nhóm nhạc nam ba thành viên còn bắt tay hợp tác với những tên tuổi khác như anh chàng Suga của Đoàn thiếu niên chống đạn BTS, nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ CODE KUNST hay giọng ca trong trẻo IU. Với sự đầu tư kĩ lưỡng trong tất cả các khâu, album đã thu về nhiều thành tích đáng kể. Ca khúc chủ đề “Rượu ngọt” ra mắt chưa đầy một ngày đã chiếm lĩnh vị trí số 1 của bảy trang âm nhạc. Ngoài ra, với thành tích trên bảng xếp hạng trực tuyến trong ngày, cả 7 ca khúc trong album đều nằm trong Top 10, người hâm mộ hoàn toàn có thể hi vọng những sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn trong thời gian sắp tới từ nhóm nhạc tài năng EPIK HIGH.