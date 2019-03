“Jun-ho the Best in Seoul” (2PM Junho)

Thời gian: 23-24/3/2019

Địa điểm: Khán phòng Olympic Hall, Công viên Olympic, quận Songpa, Seoul

Jun-ho, thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng 2PM, sẽ tổ chức solo concert trong hai ngày tại thủ đô Seoul. Với tựa đề “Junho the Best in Seoul”, buổi biểu diễn diễn ra từ ngày 23-24/3 tại Khán phòng Olympic Hall, nằm trong khuôn viên Công viên Olympic. Concert sẽ bao gồm các phần trình diễn trích ra từ album mới nhất của Jun-ho mang tên “Two” cùng nhiều bản hit khác. “Two” là đĩa đơn tuyển chọn solo được nam ca sĩ phát hành vào đầu năm nay.