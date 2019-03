Các đảng dồn toàn lực cho đợt bầu cử Quốc hội bổ sung

Đợt bầu cử Quốc hội bổ sung vào ngày 3/4 tới là một cuộc bầu cử có quy mô rất nhỏ, chỉ diễn ra ở hai khu vực bầu cử trên cả nước. Tuy nhiên, đây được xem như là “trận chiến thăm dò” trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, nên một cuộc cạnh tranh đang diễn ra khá gay gắt khi lãnh đạo của phe cầm quyền và phe đối lập đều dồn hết sức hỗ trợ các ứng cử viên.





Hai khu vực bầu cử

Hai khu vực bầu nghị sĩ Quốc hội đợt này là Changwon-Seongsan và Tongyeong-Goseong, đều thuộc tỉnh Nam Gyeongsang. Khu vực Changwon-Seongsan đang thiếu một ghế nghị sĩ Quốc hội do nghị sĩ của đảng Công lý Roh Hoe-chan tự sát vào tháng 7 năm ngoái. Còn ở khu vực Tongyeong-Goseong là do nghị sĩ Lee Gun-hyeon của đảng Hàn Quốc tự do bị mất chức nghị sĩ Quốc hội sau khi bị tòa án kết luận vi phạm Luật Quỹ chính trị. Do đó, trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành không hề có mất mát gì. Đảng đối lập Hàn Quốc tự do phải giữ được khu vực Tongyeong-Goseong và giành lại khu vực Changwon-Seongsan, còn đảng đối lập Công lý cũng phải giữ khu vực Changwon-Seongsan. Tóm lại, áp lực lớn hơn trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung lần này thuộc về hai đảng đối lập Hàn Quốc tự do và Công lý.





Cuộc cạnh tranh của các ứng cử viên

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 18/3, các ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do hiện đang dẫn đầu tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở cả hai khu vực bầu cử trên. Tại Changwon-Seongsan, trong số 7 ứng cử viên tham gia tranh cử, ứng cử viên Kang Ki-youn của đảng Hàn Quốc tự do có tỷ lệ ủng hộ cao nhất là 30,5%. Theo sát đó là ứng của viên Yeo Young-guk của đảng Công lý với tỷ lệ ủng hộ là 28%. Tại Changwon, do có nhiều người lao động ở Khu công nghiệp quốc gia Changwon, số tổ chức các công đoàn lao động khá cao nên có lợi cho phe tiến bộ.





Khu vực bầu cử Tongyeong-Goseong, ứng cử viên Jung Jeom-sik thuộc đảng Hàn Quốc tự do cũng đang dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ lên tới 51%. Bám sát theo sau là ứng cử viên Yang Moon-seok của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành với tỷ lệ ủng hộ là 36,6%. Đây là khu vực đang gặp nhiều khó khăn về mặt kinh tế do ngành đóng tàu suy thoái. Đảng Dân chủ đồng hành cam kết sẽ vực dậy nền kinh tế ở địa phương này và hiện đang tích cực hỗ trợ cho ứng cử viên Yang, nhưng có vẻ vẫn khó có thể vươn lên giành thế thượng phong.





Cục diện các đảng nếu chiến thắng trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung

Trường hợp đảng đối lập Hàn Quốc tự do chiến thắng ở cả hai khu vực bầu cử trên, sẽ giúp nâng cao hơn nữa vị thế của Chủ tịch đảng Hwang Kyo-ahn. Kể từ sau khi ông Hwang nhậm chức đến nay, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Hàn Quốc tự do đang ngày càng tăng, trong khi tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng Dân chủ đồng hành lại đang dần đi xuống. Hiện khoảng cách chênh lệch về tỷ lệ ủng hộ của cử tri giữa hai đảng đang ở mức thu hẹp nhất kể từ sau khi Tổng thống Moon Jae-in nhậm chức cho đến nay. Ngoài ra, ứng cử viên Jung Jeom-sik ở khu vực Tongyeong-Goseong lại có xuất thân là luật sư, công tố viên và là người thân cận với Chủ tịch Hwang Kyo-ahn. Do đó, nếu đảng Hàn Quốc tự do chiến thắng trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung lần này, con đường đi đến cuộc bầu cử Tổng thống năm sau sẽ rộng mở hơn cho ông Hwang Kyo-ahn.





Trường hợp đảng đối lập Công lý giành lại được khu vực Changwon-Seongsan, đảng này sẽ có lại có được 6 ghế nghị sĩ tại Quốc hội. Khi đó, đảng Công lý và đảng Hòa bình dân chủ sẽ lại thành lập nhóm nghị sĩ chung của hai đảng, hợp sức với nhau trong các hoạt động tại Quốc hội. Do đó, đảng Công lý phải dồn toàn lực cho đợt bầu cử Quốc hội bổ sung sắp tới.





Đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, dù không mất chiếc ghế nghị sĩ Quốc hội nào, nhưng nếu thất bại một cách yếu đuối trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung lần này sẽ mang lại một cú sốc rất lớn về mặt chính trị. Chẳng những thế, tỷ lệ ủng hộ của cử tri với Tổng thống Moon Jae-in và đảng Dân chủ đồng hành đều đang cho thấy xu thế giảm dần. Trong bối cảnh này, nếu đảng Dân chủ đồng hành không dồn hết sức trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung thì sẽ khó tránh khỏi tình trạng tụt dốc nhanh chóng. Điều này sẽ khiến cho Tổng thống Moon gặp nhiều khó khăn hơn trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ, thậm chí là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng có nguy cơ mất quyền kiểm soát đất nước, đồng thời triển vọng chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 cũng trở nên mù mịt hơn.