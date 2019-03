G-Friend khởi động tour vòng quanh châu Á 2019

Theo thông tin do công ty đại diện của 여자친구 (G-friend – Bạn gái) cung cấp, kể từ tháng 5 tới đây, nhóm sẽ tổ chức tour lưu diễn vòng quanh châu Á trong năm 2019 mang tên “GFRIEND 2019 ASIA TOUR [GO GO GFRIEND!]”.





Theo dự kiến, chuyến lưu diễn sẽ được khởi động tại Công viên Olympic, quận Songpa, thủ đô Seoul, từ ngày 18 - 19/5. Lịch trình tiếp theo sẽ là các thành phố Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 29/6, Singapore ngày 20/7, Băng-cốc (Thái Lan) ngày 27/7, Hồng Kông ngày 3/8, Jakarta (Indonesia) ngày 23/8, Manila (Philippines) ngày 25/8, Đài Loan ngày 31/8, và kết thúc tại Yokohama (Nhật Bản) vào ngày 17/11.





Trước đó, vào tháng 1 năm 2018, các cô nàng “Bạn gái” cũng đã tổ chức thành công chuyến lưu diễn vòng quanh châu Á đầu tiên trong sự nghiệp mang tên “Season of GFRIEND”, khi chu du qua 6 thành phố thuộc 5 quốc gia và vùng lãnh thổ là Đài Loan, Hồng Kông, Thái Lan, Singapore và Nhật Bản. Với chuyến lưu diễn đó, G-friend đã thành công trong việc chinh phục trái tim của người hâm mộ châu Á, đồng thời chính thức tiến vào hàng ngũ những nhóm nhạc thần tượng nữ đại diện cho làn sóng K-pop tại thị trường âm nhạc trong khu vực.





Chính vì thế, tour concert mới trong năm 2019 với tổng cộng 9 buổi biểu diễn của G-friend hiện đang rất được kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục thu hút đông đảo fan hâm mộ đến tham dự và cùng nhóm trải qua những giờ phút giao lưu vui vẻ và đáng nhớ.