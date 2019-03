Cần sớm thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Mục đích thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng

Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là cơ quan điều tra, khởi tố hành vi tham nhũng của những quan chức cấp cao và người thân của họ. Tại Hàn Quốc, chỉ có Viện Kiểm sát mới có quyền khởi tố hoặc truy tố. Theo đó, một khi ai đó nắm quyền kiểm soát Viện Kiểm sát, thì người đó có thể chôn vùi hành vi tham nhũng, phạm tội. Vì thế, mục đích của đề xuất thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, tách biệt với Viện Kiểm sát, là để ngăn chặn những hành vi xấu xa này. Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng sẽ có quyền điều tra, quyền khởi tố, quyền duy trì công tố.





Lịch sử về đề xuất thành lập Cơ quan đều tra quan chức cấp cao

Đề xuất về việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng bắt đầu được đưa ra từ thập niên 90 của thế kỷ trước. Đảng đối lập khi đó là đảng Đại hội chính trị quốc dân mới đã đề xuất ban hành Luật phòng chống tham nhũng và khởi xướng thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Đảng Đại hội chính trị quốc dân mới là tiền thân của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày nay. Sau đó, các Chính phủ có tiền thân là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành hiện nay, như Chính phủ Tổng thống Kim Dae-jung, Tổng thống Roh Moo-hyun đều liên tiếp xúc tiến thành lập cơ quan này nhưng đều thất bại do vấp phải sự phản đối của đảng đối lập là tiền thân của đảng Hàn Quốc tự do ngày nay, đảng đối lập có số ghế nhiều nhất tại Quốc hội. Ngay sau khi lên nắm quyền vào năm 2017, Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in cũng đã nêu bật quyết tâm thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao trong “Kế hoạch điều hành quốc gia 5 năm”. Tuy nhiên, một lần nữa, đề xuất này tiếp tục vấp phải sự phản đối gay gắt của đảng đối lập Hàn Quốc tự do.





Lý do phản đối thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao

Lý do đảng đối lập và một số bộ phận trong xã hội phản đối việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là bởi pháp luật và chế độ hiện hành vẫn đủ khả năng thực hiện được vai trò của cơ quan này. Cụ thể, phe phản đối nhận định đội công tố viên giám sát quan chức cấp cao, Ban thanh tra đặc biệt Phủ Tổng thống và Luật thanh tra đặc biệt vẫn có đầy đủ các chức năng của Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. Chỉ là các cơ quan, cơ chế này vẫn chưa được vận hành đúng chức năng vốn có, nên phương hướng đúng đắn là vực dậy vai trò, chức năng của các cơ quan, cơ chế trên. Ngoài ra, phe phản đối cho rằng việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng lại sẽ tạo ra một cơ quan quyền lực cao hơn cả Viện Kiểm sát. Việc bất chấp để xúc tiến thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng nói cho cùng chính là sự theo đuổi quyền lực tuyệt đối.





Kế hoạch thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao

Khái quát về Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng được đưa ra trong phương án nội bộ của Bộ Tư pháp, công bố vào tháng 10 năm 2017. Ban đầu, Bộ Tư pháp đặt tên cơ quan này là “Cơ quan điều tra tội phạm quan chức cấp cao”, nêu rõ đây là cơ quan đảm nhận nhiệm vụ điều tra, khởi tố những tội phạm là quan chức cấp cao. Đối tượng điều tra là những quan chức cấp cao đương chức hoặc đã thôi việc trong vòng hai năm trở lại, cùng những người thân của họ. Quan chức cấp cao là những quan chức ở các cơ quan Chính phủ như Tổng thống, Thủ tướng, nghị sĩ, Chánh án, thẩm phán Tòa án tối cao, Chánh án và thẩm phán Tòa án Hiến pháp, Tỉnh trưởng, Thị trưởng, Giám đốc sở giáo dục. Ngoài ra, các quan chức cấp cao của các cơ quan quyền lực như Văn phòng Phủ Tổng thống, Phòng cảnh vệ, Văn phòng an ninh quốc gia, công chức bậc 3 trở lên thuộc Cơ quan tình báo quốc gia, công tố viên, thanh tra, cựu sĩ quan cấp tướng, cảnh sát cũng thuộc đối tượng điều tra. Phạm vi đối tượng người thân của các quan chức cấp cao bình thường gồm có vợ chồng, ông bà, bố mẹ, con ruột, cháu nội. Còn đối với Tổng thống bao gồm cả những người thân tộc như anh chị em họ hàng.

Cơ quan điều tra quan chức cấp cao có tổ chức gồm một Giám đốc, một Phó Giám đốc, 25 công tố viên, 30 điều tra viên và 20 nhân viên hành chính. Chức vụ Giám đốc sẽ được Ủy ban tiến cử thuộc Quốc hội bầu ra và được Tổng thống bổ nhiệm. Ủy ban tiến cử chọn ra hai ứng cử viên, sau đó các đảng tại Quốc hội sẽ bầu ra một trong hai người. Ứng cử viên Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao do Quốc hội bầu ra sẽ nhậm chức sau khi được Tổng thống bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan điều tra quan chức cấp cao là ba năm, còn công tố viên là ba năm và có thể tái nhiệm thêm ba lần.