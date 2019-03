“Em gái” Chung-ha xác nhận ngày ra mắt

© MNH Entertainment

Ngày 26/3, Công ty giải trí MNH Entertainment đã chính thức thông báo về thời điểm ra mắt của nhóm nhạc nữ đầu tiên trực thuộc công ty mang tên “밴디트” (BVNDIT). Vớiđội hình gồm 5 thành viên Yi-yeon, Song-hee, Jung-woo, Shi-myung và Seung-woo, “밴디트”(BVNDIT) là viết tắt của “Be Ambitious N Do IT” (Tạm dịch: Hãy tham vọng và thực hiện). Đặc biệt hơn, sản phẩm đầu tay đánh dấu màn ra mắt của BVNDIT cũng được lấy ý tưởng từ tên nhóm “BVNDIT, BE AMBITIOUS!”, thể hiện thông điệp rằng, 5 cô gái này sẽ luôn tiến lên phía trước với giấc mơ và hoài bão to lớn của mình.





Theo dự kiến, album đầu tay của các cô em gái Chung-ha sẽ chính thức được tung lên kệ đĩa vào lúc 6 giờ chiều ngày 10/4 (theo giờ địa phương). Từ đây đến thời điểm đó, công ty sẽ liên tục công bố hình ảnh, danh sách bài hát, cùng video giới thiệu ca khúc chủ đề của nhóm trên mạng xã hội.