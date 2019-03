Show Me (MOMOLAND)

Ca sĩ / Nhóm nhạc : MOMOLAND (모모랜드)

Tên album / Đĩa đơn : Show Me

Ngày phát hành : 20/03/2019





Ca khúc

01. I`m So Hot

02. Falling U

03. 빛나 (Tỏa sáng)

04. Holiday

05. What You want

06. I`m So Hot (Nhạc không lời)





Giới thiệu

Sau một năm gây sốt làng nhạc ở cả trong lẫn ngoài nước với bản hit “lội ngược dòng” “Bboom Bboom” và “BAAM”, được phát hành lần lượt vào tháng 1 và tháng 6 năm 2018, các cô gái tài năng và cá tính nhóm Momoland đã đánh dấu sự trở lại của mình với sản phẩm mới mang tên “Show Me”, được chính thức tung lên kệ đĩa vào ngày 20/3 vừa qua.





Có lẽ cho đến thời điểm hiện tại, các fan hâm mộ K-pop đã không còn quá xa lạ với cái tên Momoland, bởi nhóm từng được xem là “hiện tượng lội ngược dòng” gây tiếng vang nhất làng nhạc xứ Hàn trong nửa đầu năm 2018. Ra mắt năm 2016, Momoland vẫn chỉ là một tân binh nhỏ bé bị lu mờ trước những tên tuổi thần tượng nổi tiếng khác. Chỉ cho đến khi bản hit “Bboom Bboom” được tung lên kệ đĩa vào tháng 1 năm ngoái, mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi. Từ một nhóm nhạc vô danh, Momoland nhanh chóng trở thành cái tên sáng chói trên các bảng xếp hạng khi liên tục xuất hiện đều đặn trong Top 10 những ca khúc được yêu thích nhất, đồng thời cũng gây ấn tượng mạnh khi có đến 7 lần liên tiếp đoạt chiếc cup chiến thắng trong các chương trình âm nhạc cuối tuần. Những kết quả xuất sắc đã đạt được cho thấy Momoland hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “hiện tượng mới” của làng nhạc K-pop trong năm 2018. Và giờ đây, các cô gái tài năng này đã chính thức trở lại với một sản phẩm cũng hot không kém, bao gồm 5 ca khúc hoàn chỉnh và một bản nhạc không lời. Đặc biệt, ca khúc chủ đề “I’m So Hot” hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng cư dân mạng, bất chấp việc nhóm không thể comeback trong đội hình đầy đủ, bởi hai thành viên Daisy và Tae-ha vắng mặt do vấn đề sức khỏe và lý do cá nhân.





Vẫn mang những giai điệu sôi động và bắt tai mang hơi hướng jazz trên nền nhạc disco, được sản xuất bởi “phù thủy âm nhạc” 신사동호랭이(Chú hổ phường Sinsa), tương tự như hai bản hit “Bboom Bboom” và “BAAM”, song ca khúc chủ đề trong lần trở lại này của nhóm đã có một chút đổi mới, khi biến hóa từ concept vui tươi, nhí nhảnh sang phong cách mạnh mẽ đậm chất girlcrush. Đặc biệt, lời ca của “I’m So Hot” cũng là một điểm nhấn quan trọng thu hút người nghe, bởi nó tập trung vào việc đề cao vẻ đẹp, cùng sự cá tính của một cô gái khiến không chàng trai nào có thể rời mắt được.