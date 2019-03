Giới thiệu trường ca hát kệ chuyện Jeokbyeokga (Xích Bích ca)

Trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca) của Hàn Quốc lấy tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn Trung Quốc La Quán Trung, làm cốt chuyện. Người Hàn Quốc vẫn quen gọi Tam Quốc Diễn Nghĩa là Tam Quốc Chí, một trong “Tứ đại danh tác” của Trung Quốc. Bộ tiểu thuyết lịch sử này mô tả sinh động những cuộc đấu trí tranh tài so sức của những anh hùng hào kiệt sống dưới thời hậu Hán như Lưu Bị, Tào Tháo nên tới nay vẫn thu hút được sự mến mộ của đông đảo bạn đọc. Nghệ thuật hát kể chuyện Pansori của Hàn Quốc vốn là dòng nghệ thuật đại diện cho tiếng nói của người dân thường trong xã hội, nên trong “Xích Bích ca”, câu chuyện của bách dân thiên hạ được giãi bày chứ không bị lấp liếm đi bởi những hành động hào nhoáng của các vị anh hùng. Tiêu biểu có thể kể đến trích đoạn diễn tả nỗi buồn tủi uất hận của những người lính. Để đánh nước Ngô, Tào Tháo đã mang theo hàng vạn quân lính, chờ thời cơ quyết chiến với quân Ngô phía trước sông Xích Bích. Tào Tháo tin rằng với quân số, quân trang và quân lương vốn có thì sẽ dễ dàng thắng lớn nên mở tiệc rượu khích lệ tinh thần quân lính. Cho dù có chiến thắng với tấm thân tàn tạ thương tích đầy mình thì bản thân những người lính cũng chẳng được gì. May mắn thì giữ lại được mạng sống sau trận mạc. Họ túm năm tụm ba giãi bày nỗi lo lắng cho mẹ già vợ dại con thơ ở quê đang ngóng trông mình, mà thở ngắn than dài và đầm đìa nước mắt





Những cảnh tiêu biểu của trường ca “Xích Bích ca”

Nói cho cùng thì những kẻ tạo ra cuộc chiến dẫu có thua trận cũng vẫn an toàn tính mạng vì họ cũng được quân lính bảo vệ vòng trong vòng ngoài và vợ con gia đình cũng đã ở nơi an toàn. Đối với họ, tâm trạng buồn vui của người lính đâu phải là mối bận tâm. Cuối cùng thì quan quân Tào Tháo cũng đã quyết chiến với quân Ngô bên sông Xích Bích. Nhưng điều không thể ngờ đến đã xảy ra, quân của Tào Tháo thua ngay từ lúc mới lâm trận. Bị quân địch công kích bằng lửa (hỏa công), lại gặp gió Đông Nam nên doanh trại của quân Tào chốc lát biến thành biển lửa. Trong tiểu thuyết, đây là khoảnh khắc chiến thắng lẫy lừng của nước Ngô khi bắt tay hợp tác với kế sách của Khổng Minh Gia Cát Lượng. Mặc dù thảm bại, nhưng Tào Tháo vẫn thu gom tàn quân bỏ chạy hòng toan tính mưu đồ về sau. Cảnh tượng trận mạc lúc đó có lẽ vô cùng thảm hại. Quân lính thì chưa kịp hoàn hồn vì vừa xung trận đã chết như ngả dạ, Tào Tháo cũng hốt hoảng tháo chạy thoát thân. Bằng lối diễn xuất trào phúng đặc thù, hát kể chuyện Pansori đã tường thuật lại giây phút gay cấn đó, xen lẫn những nụ cười sảng khoái. Qua đây, khán thính giả có thể cảm nhận được thân phận mỏng manh của người dân thường luôn chông chênh ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.





Sau khi bại trận, Tào Tháo gom nhặt đám tàn quân và tháo chạy. Tới nửa đường, Tào Tháo cho điểm quân để xem quân số còn lại. Trong tiểu thuyết, trên đường tháo thân, quan quân Tào Tháo vẫn bị quân của Không Minh mai phục khiến cho “hồn bay phách lạc”. Và cuối cùng thì Tào Tháo đã phải cầu xin Quan Vũ cứu mạng. Trong hát kể chuyện Pansori, cảnh Tào Tháo điểm quân cũng là một trích đoạn gây cười hóm hỉnh. Mặc dù mang tiếng là gian hung, nhưng Tào Tháo đã từng là thế lực có ảnh hưởng lớn nhất trong thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Cảnh quân lính ngồi túm tụm lúc điểm quân sau khi bại trận trông quen thuộc như cảnh những người làm công cho nhà chủ nơi thôn quê. Trích đoạn này đã cho người nghe cảm nhận thấy rằng cho dù là anh hùng thiên hạ hay là bách tính bần hàn thì sau lớp vỏ bọc bên ngoài, họ đều là những con người.





* Đoạn “Khóc nhớ vợ” trong trích đoạn “Gunsaseolum” (Nỗi buồn tủi uất hận của quân lính) thuộc trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca) / Park Dong-jin (hát), Ju Bong-sin (trống Buk)

* Trích đoạn Jeokbyeokhwajeon (Hỏa trận Xích Bích) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca) / Yoon Jin-cheol (hát), Jo Yong-su (trống Buk)

* Trích đoạn Gunsajeomgo (Tào Tháo điểm quân) trong trường ca hát kể chuyện Pansori Jeokbyeokga (Xích Bích ca) / Oh Jeong-suk (hát), Kim Cheong-man (trống Buk)