Chủ tịch tập đoàn Hanjin mất chức tại Ban quản trị hàng không Hàn Quốc

Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo của một tập đoàn lớn Hàn Quốc (còn được gọi là “chaebol”) là Chủ tịch tập đoàn Hanjin Cho Yang-ho bị các cổ đông gạt ra khỏi Ban quản trị hãng hàng không Hàn Quốc (Korea Air) là một việc đã được dự đoán từ trước.





Chủ tịch Cho Yang-ho bị phản đối kéo dài nhiệm kỳ

Phương án gia hạn nhiệm kỳ cho Chủ tịch Cho Yang-ho tại hãng hàng không Hàn Quốc được quyết định theo quy định của hãng. Cụ thể, phương án này chỉ được thông qua nếu được sự tán thành của hơn 2/3 cổ đông tham dự cuộc họp cổ đông. Tuy nhiên, trong cuộc họp, chỉ có 64,1% cổ đông công ty tán thành việc kéo dài nhiệm kỳ cho Chủ tịch Cho Yang-ho. Ông Cho nhận được kết quả trên là do không được sự ủng hộ của Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS), cổ đông lớn thứ hai của hãng hàng không Hàn Quốc, cũng như các cổ đông nước ngoài và các cổ đông nhỏ.





Cơ cấu cổ phần của hãng hàng không Hàn Quốc

Trong cơ cấu cổ phần của hãng hàng không Hàn Quốc, có đến 33,35% cổ phần do Chủ tịch Cho Yang-ho và những người có mối quan hệ đặc biệt thuộc công ty quản lý hệ thống khách sạn KAL ở nước ngoài trực thuộc tập đoàn Hanjin, nắm giữ. Ngoài ra, hai cổ đổng lớn còn lại của hãng thuộc về Cơ quan hưu bổng quốc gia (giữ 11,56% cổ phần) và cổ đông người nước ngoài (nắm 20,5% cổ phần). Đầu tiên, Ủy ban chuyên môn được ủy thác bởi Cơ quan hưu bổng quốc gia đã quyết định phản đối phương án kéo dài nhiệm kỳ với Chủ tịch Cho Yang-ho. Ngay cả công ty tư vấn về quyền biểu quyết cũng đưa ra khuyến cáo là nên phản đối thông qua phương án này, khiến Chủ tịch Cho rơi vào tình thế khó khăn và không thể đảo ngược được tình hình.





Các vụ bê bối của gia đình ông Cho Yang-ho

Việc phía Cơ quan hưu bổng quốc gia quyết định thực hiện quyền biểu quyết phản đối phương án kéo dài nhiệm kỳ với Chủ tịch Cho Yang-ho là căn cứ vào hai lý do. Đó là việc gia đình ông Cho đã gây tổn hại đến danh tiếng của hãng hàng không Hàn Quốc và xâm hại đến quyền của cổ đông. Cụ thể, vụ bê bối của hai con gái Chủ tịch Cho là Cho Hyun-ah và Cho Hyun-min đã khiến cho hình ảnh của hãng hàng không Hàn Quốc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngày 5/12/2014, trên chuyến bay mang số hiệu KE086 của hãng hàng không Hàn Quốc khởi hành từ New York (Mỹ) đến Seoul, bà Cho Hyun-ah, Phó Giám đốc điều hành hãng hàng không Hàn Quốc và sau này là Giám đốc điều hành mạng lưới khách sạn KAL, với tư cách là một hành khách khoang hạng nhất, đã mắng trách một nhân viên không tuân thủ trình tự phục vụ và thậm chí còn lớn tiếng đuổi Tiếp viên trưởng ra khỏi máy bay, khiến chuyến bay này bị chậm mất 24 phút. Tiếp đến là vụ bê bối của bà Cho Hyun-min, khi giữ chức Phó Chủ tịch hãng hàng không Hàn Quốc, đã lạm dụng quyền lực, hất nước vào mặt và xúc phạm người quản lý của một đối tác quảng cáo trong một cuộc họp vào năm ngoái. Thêm vào đó, bản thân Chủ tịch Cho Yang-ho cũng đang bị kiện với cáo buộc biển thủ, tham ô số tiền lớn lên tới 27 tỷ won (hơn 23,7 triệu USD). Ông Cho bị cáo buộc đã nhận số tiền 19,6 tỷ won (17,2 triệu USD) tiền “thuế thông hành” từ các đơn vị cung cấp hàng bán miễn thuế và tự ý lấy tiền của công ty trả chi phí luật sư riêng.

Ông Cho trở thành người đứng đầu, điều hành hãng hàng không Hàn Quốc kể từ năm 1999, sau khi bố ruột là Chủ tịch Cho Choong-hoon qua đời. Vụ việc đã khiến ông Cho mất quyền quản lý công ty sau 20 năm là do vụ bê bối của con gái lớn Cho Hyun-ah vào năm 2014. Kể từ sau vụ bê bối này, gia đình Chủ tịch Cho Yang-ho đã cho thấy thái độ tự kiểm điểm. Tuy nhiên, đến năm 2018, vụ bê bối lạm dụng quyền lực của con gái út Cho Hyun-min lại tiếp tục khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Hành vi lộng quyền của gia đình quyền lực này lại tiếp nối khi xuất hiện đoạn video cho thấy thái độ xúc phạm, lăng mạ người khác của bà Lee Myung-hee, vợ ông Cho Yang-ho. Ngoài ra, gia đình Chủ tịch Cho còn đang bị các cơ quan chức năng điều tra về các hành vi phạm pháp khác như dùng thủ đoạn mua bán cổ phiếu.





Cơ chế “Hướng dẫn thi hành quyền biểu quyết”

Việc các cổ đông phản đối kéo dài nhiệm kỳ của Chủ tịch Cho Yang-ho là do hàng loạt các vụ bê bối liên quan đến gia đình ông như đã nêu. Theo đó, Cơ quan hưu bổng quốc gia, các cổ đông người nước ngoài, cổ đông nhỏ nhận định rằng ông Cho không còn phù hợp cho vị trí người lãnh đạo công ty nữa. Đây là lần đầu tiên, một người đứng đầu tập đoàn lớn tại Hàn Quốc bị buộc phải từ chức vì các cổ đông. Về vấn đề này, “Hướng dẫn thi hành quyền biểu quyết” (stewardship code) do Cơ quan hưu bổng quốc gia áp dụng từ tháng 7 năm ngoái, được đánh giá là đã phát huy hiệu quả tích cực. “Hướng dẫn thi hành quyền biểu quyết” là cơ chế cho phép các nhà đầu tư thuộc cơ quan Nhà nước có cổ phần trong doanh nghiệp, có quyền được can thiệp vào các quyết định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng cơ chế này sẽ mang lại sự bất an cho giới kinh doanh, ảnh hưởng xấu đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.