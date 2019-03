Ông Cho Yang-ho mất quyền điều hành Korean Air

ⓒKBS News

Ngày 27/3, hãng hàng không Hàn Quốc (Korean Air) đã mở cuộc họp Đại hội đồng cổ đông định kỳ lần thứ 57, bỏ phiếu biểu quyết phương án kéo dài nhiệm kỳ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Cho Yang-ho, Chủ tịch tập đoàn Hanjin. Kết quả, ông Cho bị mất quyền điều hành đối với hãng hàng không. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà tài phiệt Hàn Quốc bị các cổ đông tước quyền điều hành.

Tước quyền điều hành

Phương án kéo dài nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị của ông Cho đã nhận được 64,1% phiếu tán thành và 35,9% phiếu chống. Theo điều lệ của Korean Air, việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị phải được sự đồng ý của trên hai phần ba cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đây là một điều khoản đặc biệt, mang tính chất “phòng thủ” về quyền điều hành kinh doanh. Tuy nhiên, ông Cho đã thiếu 2,5% số phiếu ủng hộ để thỏa mãn yêu cầu này. Theo đó, ông Cho bị tước quyền điều hành với Korean Air, 20 năm sau khi thừa kế chức Giám đốc điều hành từ cha mình là cố Chủ tịch Cho Choong-hoon vào năm 1999. Hiện tại, phe ông Cho đang nắm giữ 33,35% cổ phần của Korean Air, Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS) nắm giữ 11,56% cổ phần, cổ đông nước ngoài nắm giữ 20,5%, và các cổ đông khác là 34,59%. “Phe ông Cho” ở đây gồm Chủ tịch Cho cùng những người có mối quan hệ đặc biệt với ông này, trong đó cổ phần của công ty Hanjin KAL chiếm phần lớn (29,96%). “Cổ đông khác” bao gồm các cổ đông là tổ chức và cá nhân nhỏ lẻ.

Bối cảnh

Phương án kéo dài nhiệm kỳ của Chủ tịch Cho bị phủ quyết là điều đã được dự đoán phần nào từ trước. Đó là bởi một ngày trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Cơ quan hưu bổng quốc gia (NPS), cổ đông lớn thứ hai của Korean Air, đã quyết định sẽ bỏ phiếu phản đối phương án tái bổ nhiệm ông Cho. Cơ quan này kết luận rằng ông Cho đã có những hành vi gây tổn hại quyền lợi của cổ đông và giá trị doanh nghiệp. Công ty tư vấn lớn của Korean Air cũng khuyến nghị cổ đông phản đối việc kéo dài nhiệm kỳ của Chủ tịch Cho. Một số quỹ đầu tư nước ngoài cũng cho rằng ông Cho không nên tiếp tục tại vị. Trong bối cảnh đó, dư luận xã hội lại dấy lên chỉ trích mạnh mẽ về thái độ ngang ngược của các thành viên trong gia đình Chủ tịch Cho cùng một loạt nghi ngờ tiêu cực. Ngòi nổ đầu tiên được châm lên vào năm 2014. Con gái cả của Chủ tịch Cho, bà Cho Hyun-ah, do không hài lòng với một tiếp viên, đã đuổi Tiếp viên trưởng ra khỏi máy bay, khiến một chuyến bay của Korean Air xuất phát từ New York đi Seoul bị chậm 11 phút so với dự định. Sau vụ việc này, bà Cho đã cúi đầu xin lỗi. Nhưng tới năm ngoái, con gái thứ của ông Cho là bà Cho Hyun-min lại gây ra một vụ ồn ào khác, khi xúc phạm và hất nước vào mặt nhân viên một đối tác quảng cáo của Korean Air. Ngoài ra, còn xuất hiện một vụ việc nữa là đoạn video ghi cảnh bà Lee Myung-hee, vợ Chủ tịch Cho, có lời lẽ xúc phạm cấp dưới, bị đăng tải lên mạng. Cùng với đó là nhiều nghi vấn tiêu cực của tập đoàn Hanjin bị phát giác, như việc lách luật mua bán cổ phiếu, nhập hàng hóa trái phép. Hiện tại, bản thân Chủ tịch Cho đang bị Tòa án xét xử về cáo buộc biển thủ 27 tỷ won (23,7 triệu USD).

Ý nghĩa và lo ngại

Vụ việc của Chủ tịch tập đoàn Hanjin mang ý nghĩa lớn, bởi đây là trường hợp đầu tiên cho thấy dù là người đứng đầu một tập đoàn lớn, nhưng nếu không được sự ủng hộ của cổ đông và người dân thì hoàn toàn có thể bị “bật bãi” khỏi vị trí lãnh đạo. Ngay lập tức, giới doanh nghiệp đã có phản ứng quyết liệt. Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) và Liên đoàn giới chủ Hàn Quốc (KEF) cho rằng Cơ quan hưu bổng quốc gia đang coi trọng tranh cãi xã hội hơn là giá trị doanh nghiệp, và quyết định trên sẽ làm lung lay quyền điều hành của doanh nghiệp. Ngoài ra, một số ý kiến lo ngại việc Cơ quan hưu bổng quốc gia tích cực thực thi quyền cổ đông có thể dẫn tới hệ quả là Chính phủ can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.