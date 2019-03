Hé lộ nhiều thông tin về nhóm đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Tây Ban Nha

Dư luận ngày càng quan tâm hơn đến tổ chức đứng đằng sau vụ đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 22/2 vừa qua. Nhân vật được cho là chủ mưu có tên là “Adrian Hong Chang” và tổ chức đứng phía sau là “Triều Tiên tự do”.





Chân dung thủ phạm chính

Andrian Hong Chang là một nhà hoạt động nhân quyền Bắc Triều Tiên ở Mỹ, được biết đến với tên gọi “Andrian Hong”. Nhiều nguồn tin cho rằng Andrian Hong có bố mẹ là nhà truyền giáo người Hàn, đang hoạt động tại Mexico. Theo đó, ông này học ở Mỹ và tốt nghiệp Đại học Yale. Từ thời sinh viên, Andrian Hong đã bắt đầu các hoạt động trợ giúp những người đào tẩu khỏi miền Bắc. Trong quá trình đó, Andrian Hong đã thành lập tổ chức “Tự do ở Bắc Triều Tiên” (Liberty in North Korea- LiNK). Tổ chức này được cho là đã hỗ trợ khoảng 1.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên. Tiếp đó, năm 2015, Hong đã lập ra “Viện nghiên cứu Triều Tiên” và hiện đang đảm nhận vai trò là Giám đốc viện này. “Viện nghiên cứu Triều Tiên” chủ yếu nghiên cứu những đối sách trong trường hợp chính quyền nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un đột ngột sụp đổ.





Tổ chức đứng sau vụ đột nhập

Trong khi đó, tổ chức đứng đằng sau vụ đột nhập Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Tây Ban Nha vào ngày 22/2 có tên là “Triều Tiên tự do”. Khi đó, 10 kẻ lạ mặt đã lẻn vào Đại sứ quán miền Bắc ở Madrid, cướp đi máy tính, thẻ nhớ USB và điện thoại di động. Tiếp đó, ngày 27/2, thông qua trang chủ trên mạng, tổ chức “Triều Tiên tự do” tự khai đã thực hiện vụ đột nhập trên. “Triều Tiên tự do” vốn được đổi tên từ tổ chức có tên gọi “Dân phòng Thiên lý mã”, tổ chức đã “dàn xếp” vụ chạy trốn cho nhân vật Kim Han-sol vào tháng 3 năm 2017. Kim Han-sol là con trai cả của Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Kim Jong-nam bị ám sát tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur vào đầu năm 2017. Chủ tịch Kim Jong-un lên nắm quyền theo hình thức cha truyền con nối và là thế hệ kế thừa thứ ba của gia tộc họ Kim. Nhiều chuyên gia phân tích lý do ông Kim Jong-nam, con trai trưởng, bị ám sát là bởi ông này có vị thế cao hơn so với ông Kim Jong-un. Vì vậy, sự hiện diện của đứa cháu đích tôn của gia tộc họ Kim, còn được ví là “dòng dõi huyết thống Baekdu” (Bạch Đầu, tên ngọn núi cao nhất trên bán đảo Hàn Quốc và là núi thiêng liêng của dân tộc Hàn)”, là một mối đe dọa đến sự cầm quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.





Hoạt động của tổ chức “Triều Tiên tự do”

Sau hai năm im hơi lặng tiếng, từ đầu năm đến nay, tổ chức “Dân phòng Thiên lý mã” đã lên tiếng, tuyên bố thành lập chính phủ lâm thời hòng lật đổ chính quyền Kim Jong-un. Tổ chức này đã viết lên bức tường của Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Malaysia khẩu hiệu kêu gọi “lật đổ Kim Jong-un”, đăng tải đoạn phim phá hủy bức chân dung cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, cùng đoạn video quay lại cảnh đọc bản tuyên ngôn tại Công viên Tapgol ở Seoul, Hàn Quốc trên trang chủ của tổ chức.





Điểm thu hút sự quan tâm

Vụ đột nhập vào Đại sứ quán miền Bắc ở Tây Ban Nha còn thu hút sự quan tâm của dư luận vì đã cho thấy được năng lực của tổ chức “Triều Tiên tự do”. Những kẻ đột nhập đã lẻn vào Đại sứ quán nhanh như chớp, kiểm soát tình hình và lấy đi những tài liệu quan trọng. Thậm chí, tất cả nhóm này đã tẩu thoát một cách hoàn hảo khỏi cảnh sát và rời Tây Ban Nha mà không bị thiệt hại nào. Các chuyên gia nhận định những kẻ đột nhập rất chuyên nghiệp, được rèn luyện kỹ năng đặc biệt trong lĩnh vực quân sự, tình báo. Ngoài ra, có phân tích cho rằng có vẻ như tổ chức này đang sở hữu các thành viên bên trong nội bộ chính quyền Bắc Triều Tiên. “Triều Tiên tự do” được biết đến là một tổ chức của người tị nạn miền Bắc, có quy mô khoảng vài chục người. Một số ý kiến thậm chí cho rằng tổ chức này còn nhận được sự hỗ trợ của bà Ko Yong-suk, dì ruột của Chủ tịch Kim Jong-un, người đã tị nạn sang Mỹ vào năm 1998. Sau vụ đột nhập, tổ chức “Triều Tiên tự do” đã công khai tuyên bố, sẽ “có những vụ việc còn to lớn hơn” trong tương lai gần. Động thái này được phân tích do năng lực của tổ chức đã đạt đến mức có thể hợp tác với cơ quan tình báo của Mỹ, cũng như sự tồn tại của Kim Han-sol. Xét trong bối cảnh này, nhiều ý kiến cảnh báo không nên xem phát ngôn về “những vụ việc còn to lớn hơn” của tổ chức này chỉ là một lời đe dọa đơn thuần.’