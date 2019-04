Diễn biến, tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung một năm qua

© YONHAP News

Một năm cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung nổ ra





Đã một năm kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra. Đối đầu thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã leo thang thành cuộc chiến thương mại tranh giành ngôi vị bá chủ, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu trong đó có nền kinh tế Hàn Quốc. Trong mục Tiêu điểm kinh tế tuần này, ông Kim Gwang-seok, Giáo sư chuyên ngành nghiên cứu quốc tế, hệ sau đại học, trường Đại học Hanyang phân tích về diễn biến và hiệu ứng dây chuyền của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.





Ngày 22/3/2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu áp dụng các biện pháp thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, viện dẫn lý do việc Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, châm ngòi cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Đến tháng 7 năm ngoái, hai nước đã đẩy cuộc chiến thương mại lên một nấc tháng mới bằng các đòn áp thuế “ăn miếng trả miếng”. Sau khi Washington áp thuế 25% đối với các sản phẩm công nghệ cao từ Trung Quốc, nhiều nhà phân tích nhận định Mỹ đang cố gắng kiềm chế Trung Quốc bắt kịp trong các lĩnh vực công nghệ cao, thay vì mục tiêu đơn thuần là thu hẹp mất cân bằng thương mại với Trung Quốc. Đến tháng 9, Washington tiếp tục áp thuế 10% đối với các mặt hàng nhập khẩu khác từ Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng các đòn thuế quan nhằm vào hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.





Triển vọng ảm đạm của nền kinh tế toàn cầu





Như một hệ lụy tất yếu đã được dự báo trước, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã phủ bóng đen lên nền kinh tế toàn cầu. Ông Kim Gwang-seok nói.





Vào tháng 1 năm nay, Ngân hàng thế giới (WB) đã dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019 là 2,9%, giảm 0,1% so với dự báo trước đó là 3%. Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019. Tương tự, khu vực đồng tiền chung châu Âu và Trung Quốc đã hạ triển vọng tăng trưởng năm nay. Những dự báo bi quan này phản ảnh thực tế là nền kinh tế toàn cầu trong ba tháng đầu năm nay đã tăng trưởng chậm nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009. Hiển nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung chắc chắn đã ảnh hưởng đến những con số này.





Hàn Quốc đối mặt với nhiều thách thức





Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đã khiến quy mô giao dịch thương mại toàn cầu bị thu hẹp, tăng trưởng kinh tế chậm lại và thị trường tài chính bất ổn. Không phải là ngoại lệ, Hàn Quốc cũng đối mặt với nhiều rủi ro từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Ông Kim Gwang-seok giải thích.





Hàn Quốc đang cảm nhận sự khó khăn từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Nếu Bắc Kinh đề nghị mua thêm hàng hóa từ Washington, bao gồm cả mặt hàng chíp bán dẫn để giảm mất cân bằng thương mại giữa hai nước, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đang chiếm tới một phần tư kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc. Chưa hết, Tổng thống Trump dự kiến sẽ ra quyết định áp thuế cao đối với ô tô nhập khẩu vào tháng 5, khi cho rằng mặt hàng này đe dọa tới an ninh nước Mỹ. Một biện pháp bảo hộ thương mại mạnh mẽ như vậy của Mỹ chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh vào các nhà xuất khẩu ô tô Hàn Quốc.





Tương lai của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung vẫn còn bỏ ngỏ





Xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm ngoái vẫn tăng trưởng mạnh mẽ, một điều rất may mắn, và kim ngạch xuất khẩu theo năm đã vượt qua mốc 600 tỷ USD. Tuy nhiên, tình hình sẽ không dễ dàng trong năm nay. Trên thực tế, xuất khẩu đã giảm từ cuối năm ngoái, bắt đầu từ các chuyến hàng tới Trung Quốc. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là tương lai của mặt hàng chíp bán dẫn, một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, vẫn không chắc chắn do nhu cầu trên thị trường thế giới chậm lại. Ngoài ra, những rủi ro địa chính trị vẫn tiếp tục đè nặng lên Hàn Quốc, khi Seoul một mặt vẫn phải dựa vào “chiếc ô an ninh” của Washington nhưng mặt khác lại phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể khiến Hàn Quốc đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Tất nhiên là Seoul luôn hy vọng giải quyết được các tranh chấp thương mại. Mặc dù vậy, tình hình không mấy sáng sủa. Giáo sư Kim Gwang-seok phân tích.





Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại mà chưa có điều chỉnh cụ thể nào, và rất khó dự đoán liệu tranh chấp thương mại giữa hai nước có thực sự được giải quyết. Một số nhà phân tích dự đoán hai nước có thể đạt được một bước đột phá thông qua cuộc gặp thượng đỉnh song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20) sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 6 năm nay. Trên thực tế, Trung Quốc đang tìm cách chiếm lấy vị trí số một về công nghệ, trong khi Mỹ cũng quyết tâm bảo vệ vị thế của mình. Do đó, cuộc chiến không chỉ là về vấn đề thâm hụt thương mại, mà còn là cuộc tranh giành ngôi vị bá chủ toàn cầu về các động cơ tăng trưởng mới trong tương lai. Với bản chất như vậy, tranh chấp thương mại giữa hai nước sẽ rất khó kết thúc trong một sớm một chiều. Điều này có nghĩa là Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuất khẩu tiếp tục giảm.





Đối sách của Hàn Quốc trong tình hình hiện nay





Trên thực tế, ngày 1/3 là thời hạn chót Mỹ và Trung Quốc đưa ra quyết định sau khi kết thúc thỏa thuận đình chiến 90 ngày mà lãnh đạo hai nước thống nhất bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 năm ngoái. Tuy nhiên, dù thời hạn đã hết, hai nước vẫn tổ chức một cuộc đàm phán thương mại cấp cao tại Bắc Kinh vào ngày 28/3, và dự kiến sẽ tổ chức một cuộc đàm phán khác tại Mỹ trong tuần này, làm dấy lên hy vọng đôi bên sẽ đạt được một số thỏa thuận. Tuy nhiên, chặng đường phía trước chắc chắn sẽ còn dài. Cho dù đạt được một số thỏa thuận, cuộc chiến tranh giành ngôi vị bá chủ kinh tế và công nghệ chắc chắn sẽ còn tiếp tục. Bên cạnh Trung Quốc, Mỹ cũng có thể gây sức ép với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản trong các cuộc đàm phán thương mại để đạt được các kết quả rõ ràng. Nếu kịch bản này diễn ra, nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Do đó, Hàn Quốc cần chuẩn bị cho mọi kịch bản, để vượt qua khủng hoảng. Giáo sư Kim Gwang-seok nhận định.





Trung Quốc đang nỗ lực trở thành một cường quốc dựa trên công nghệ, và Mỹ thì ra sức ngăn chặn điều này. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc, vốn lo ngại Trung Quốc sẽ có các bước tiến nhanh chóng nhằm thu hẹp khoảng cách công nghệ với Hàn Quốc, sẽ có thêm thời gian. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều nước tăng cường các biện pháp bảo hộ mậu dịch, biến xu thế này trở thành xu thế “bình thường mới”, tức là một xu thế không bình thường trước đây, đang được xem như là một xu thế bình thường.