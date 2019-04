BlackPink treo biển quảng cáo điện tử ở Trung tâm Beverly tại LA, thông báo về sự trở lại “KILL THIS LOVE”

© OSEN

Gần đây, đã xuất hiện bảng quảng cáo điện tử về sự quay trở lại của BlackPink tại Trung tâm Beverly ở Los Angeles, California, Mỹ.





Trên biển quảng cáo là hình ảnh các thành viên và dòng chữ “KILL THIS LOVE”, tên bài hát mới sẽ được phát hành vào ngày 5/4 sắp tới. Trên toà nhà Trung tâm Beverly đồ sộ được treo ảnh của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Theo đó, liên tục xuất hiện ảnh chụp tấm bảng của người hâm mộ quốc tế trên SNS và cộng đồng trực tuyến.





Đặc biệt, trung tâm Beverly vừa là nơi có lượng dân cư sống thay đổi giữa các vùng cao, vừa nổi tiếng là nơi mua sắm, du lịch tại LA. Không chỉ vậy, Beverly Hills nằm trong Trung tâm Beverly còn là khu trung tâm có nhiều ngôi sao và các bên liên quan của Hollywood đang sinh sống. Cũng vì thế nên biển quảng cáo của BlackPink đang nhận được sự quan tâm của nhiều du khách, tất nhiên là trong đó có người hâm mộ.





Theo đó, BlackPink đã sớm nhận được sự kì vọng lớn ở Mỹ khi quảng bá cho sự trở lại với “KILL THIS LOVE”. “KILL THIS LOVE” được sản xuất bởi Teddy, người đã làm nên một loạt các bài hit của BlackPink kể từ khi ra mắt. Thêm vào đó, dự đoán “KILL THIS LOVE” sẽ vượt qua “Ddu du Ddu du” và trở thành bài hát nổi tiếng toàn cầu với sự tham gia của 4 biên đạo múa nổi tiếng toàn thế giới.





Mặt khác, BlackPink sẽ gặp người hâm mộ âm nhạc trên sân khấu “Lễ hội Coachella” tại Mỹ vào ngày 12 và 19 tháng 4, và sẽ chính thức bắt đầu tour lưu diễn Bắc Mĩ quy mô lớn, bắt đầu từ LA (Mỹ) vào ngày 17.