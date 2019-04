Son Ye-jin và Hyun Bin có thể tái hợp trong phim truyền hình mới

© YONHAP News

Hai diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc Son Ye-jin và Hyun Bin có thể sẽ tái hợp trong phim truyền hình mới!





Ngày 3/4, một nguồn tin trong giới phim ảnh tiết lộ rằng Son Ye-jin và Hyun Bin đang bàn thảo về bộ drama sắp tới của đài tvN, do biên kịch Park Ji-eun chắp bút và dự kiến công chiếu vào nửa cuối năm nay.





Đáp lại, nguồn tin từ tvN cho biết, đang lên kế hoạch bổ sung một bộ drama mới vào lịch chiếu phim của đài trong nửa cuối năm nay. Phim được viết bởi biên kịch Park Ji-eun, vốn nổi tiếng với các phim “My Love From the Star” (Vì sao đưa anh tới), “The Producers” (Nhà sản xuất), và “The Legend of the Blue Sea” (Huyền thoại biển xanh), và do đạo diễn Lee Jung-hyo của phim “Romance is a Bonus Book” (Yêu đương là phụ lục cuộc đời) đảm trách. Cũng theo nguồn tin này, tài tử Hyun Bin và nữ diễn viên Son Ye-jinđang bàn thảo về việc tham gia đóng phim.





MS Team Entertainment, Công ty quản lý của So Ye-jin, xác nhận rằng nữ diễn viên đã nhận được lời mời và đang xem xét. Trong khi đó, Công ty quản lý của Hyun Bin làVAST Entertainment cũng xác nhận thông tin tương tự.





Ngày 8/3, biên kịch Park Ji-eun được cho là đã liên lạc với Hyun Bin để kiểm tra lịch trình của nam diễn viên. Vào thời điểm đó, mặc dù VAST Entertainment đã thông báo về lịch trình của Hyun Bin, song hai bên vẫn chưa tổ chức được cuộc gặp.





Son Ye-jin và Hyun Bin đã từng cộng tác trong bộ phim điện ảnh “The Negotiation” (Cuộc đàm phán sinh tử) năm 2018. Hai diễn viên bị vướng vào tin đồn hẹn hò tháng 1 năm 2019, nhưng công ty quản lý của cả hai đã bác bỏ.