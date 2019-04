Cục diện “bất phân thắng bại” sau cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung

Kết quả bầu cử Quốc hội bổ sung 3/4

Kết quả đợt bầu cử Quốc hội bổ sung diễn ra tại hai khu vực Changwon-Seongsan và Tongyeong-Goseong, đều thuộc tỉnh Nam Gyeongsang, có thể nói là “bất phân thắng bại”. Bởi vị trí ghế nghị sĩ tại Quốc hội vẫn được duy trì đúng như trước khi bầu cử diễn ra. Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập có số ghế nghị sĩ nhiều nhất tại Quốc hội, đã giữ vững được “sân nhà” là khu vực Tongyeong-Goseong. Trong khi đó, ứng cử viên của đảng Công lý, với sự hỗ trợ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đã giành chiến thắng ở khu vực Changwon-Seongsan. Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ phiếu ủng hộ của cử tri, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã có một kết quả thất bại. Tóm lại, qua đây, đảng Dân chủ đồng hành chỉ có thể cảm nhận được sự “lạnh nhạt” của cử tri đối với đảng ở khu vực tỉnh Nam Gyeongsang





Ứng cử viên đảng Công lý giành chiến thắng sát sao

Tại Changwon-Seongsan, dù chỉ tập trung hỗ trợ cho một ứng cử viên duy nhất của đảng Công lý, nhưng đảng Dân chủ đồng hành và đảng Công lý đã hết sức chật vật trong cuộc đua với ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do. Changwon-Seongsan có thể nói là “sân nhà” của đảng Công lý, vốn bị thiếu đi một ghế nghị sĩ sau khi nghị sĩ Roh Hoe-chan của đảng này tự sát vào tháng 7 năm ngoái. Đây cũng là nơi mà phe tiến bộ giành được chiếc ghế nghị sĩ Quốc hội đầu tiên trong lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ XVII. Xác định sẽ không thể giành chiến thắng ở khu vực này, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã tích cực hỗ trợ cho ứng cử viên đảng Công lý Yeo Young-guk. Tuy nhiên, mặc dù thắng cử chiếc ghế nghị sĩ Quốc hội tại đây, song ứng cử viên Yeo Young-guk chỉ giành được 504 phiếu ủng hộ, chiến thắng sít sao trước đối thủ là ứng cử viên của đảng Hàn Quốc tự do chênh lệch chỉ 0,54%. Mặc dù đã cản trở thành công chiến thắng của đảng Hàn Quốc tự do, nhưng đây vẫn là một kết quả đáng quan ngại đối với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành.





Đảng Hàn Quốc tự do thắng áp đảo tại Tongyeong-Goseong

Tại khu vực Tongyeong-Goseong, ứng cử viên Jeong Jeom-sig của đảng Hàn Quốc tự do đã giành chiến thắng áp đảo. Do đây là “sân nhà”, nên có thể nói đảng Hàn Quốc tự do đã thành công giữ vững “thành trì”. Tuy nhiên, điều đáng nói là tỷ lệ phiếu ủng hộ của cử tri với ông Jeong có sự chênh lệch khá lớn so với ứng cử viên Yang Moon-seok của đảng Dân chủ đồng hành, tới hơn 23%. Vượt qua cơn ác mộng thất bại thảm hại tại cuộc bầu cử địa phương vào năm ngoái, đảng Hàn Quốc tự do được cho là đã có kế hoạch khôi phục lại sự ủng hộ của cử tri tại khu vực thành phố Busan và tỉnh Nam Gyeongsang. Dù đây là khu vực yếu thế hơn, nhưng kết quả trên được cho một kết quả “đau đớn” đối với đảng Dân chủ đồng hành. Cuối cùng, nhìn từ cục diện bên ngoài, đây là một kết quả hòa, nhưng xét về mặt nội dung thì đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã thất thế và đánh mất quá nhiều điểm.





Khả năng đảng Công lý và Hòa bình dân chủ lập nhóm nghị sĩ chung

Như vậy, đảng đối lập Công lý đã khôi phục đủ 6 ghế nghị sĩ tại Quốc hội. Theo đó, điểm thu hút sự chú ý đầu tiên chính là khả năng khôi phục lại nhóm nghị sĩ chung của đảng Công lý và đảng Hòa bình dân chủ. Điều kiện để thành lập nhóm nghị sĩ chung là tập hợp đủ từ ghế 20 nghị sĩ tại Quốc hội trở lên. Trước đây, đảng Công lý và đảng Hòa bình dân chủ (hiện đang giữ 14 ghế nghị sĩ tại Quốc hội) đã từng lập nhóm nghĩ sĩ chung, hợp sức với nhau trong các hoạt động chính trị tại Quốc hội. Tuy nhiên, sau vụ tự sát của nghị sĩ Roh Hoe-chan, nhóm nghị sĩ chung này bị tan rã vì không đủ ghế nghị sĩ. Hiện tại, Quốc hội đang hoạt động với cơ chế ba chính đảng là đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành với 128 ghế nghị sĩ, đảng Hàn Quốc tự do với 114 ghế nghị sĩ và đảng Tương lai chính nghĩa với 29 ghế nghị sĩ.





Dự đoán

Cục diện chính giới hiện nay có vẻ như khó có thể thoát ra khỏi tình trạng đối đầu. Căn cứ kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vừa qua, một khi lòng cử tri đã hướng về phe nào, thì khả năng cầm quyền điều hành quốc gia cũng có thể rơi vào tay của phe đó. Nhưng với kết quả “bất phân thắng bại” như trên, thì cả đảng Dân chủ đồng hành và đảng Hàn Quốc tự do đều đã không nắm được phần lợi thế về mình. Do dó, cuộc chạy đua cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 sang năm dự kiến sẽ diễn ra hết sức khốc liệt. Do không phân định được thắng bại trong đợt bầu cử Quốc hội bổ sung, hai đảng này sẽ dốc hết toàn lực cho đợt tổng tuyển cử tới. Do đó, cuộc giằng co sức mạnh tại Quốc hội sẽ trở nên căng thẳng hơn, các đòn phản công của các bên dự kiến cũng sẽ không kém phần quyết liệt.