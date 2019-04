Kết quả cuộc bầu cử bổ sung

ⓒYONHAP News

Ngày 3/4, cử tri Hàn Quốc đã bỏ phiếu bầu bổ sung hai nghị sĩ Quốc hội ở khu vực Changwon-Seongsan và Tongyeong-Goseong (thuộc tỉnh Nam Gyeongsang), cùng ba ghế ủy viên Hội đồng quận, huyện ở thành phố Jeonju, tỉnh Bắc Jeolla và thành phố Mungyeong, tỉnh Bắc Gyeongsang. Kết quả là đảng Công lý và đảng Hàn Quốc tự do đã giành chiến thắng, mỗi đảng có thêm một ghế trong Quốc hội.

Kết quả bầu nghị sĩ

Cuộc cạnh tranh ghế nghị sĩ khu vực Changwon-Seongsan đã diễn ra rất cân sức. Thắng thua chỉ được quyết định sau những phút kiểm phiếu cuối cùng. Kết quả, ứng cử viên Yeo Young-guk của đảng Công lý đã đắc cử với tỷ lệ phiếu bầu là 45,75%. Người về thứ hai là ứng cử viên Kang Ki-youn của đảng Hàn Quốc tự do giành được 45,21% số phiếu bầu. Tổng cộng ứng cử viên Yeo giành được 42.663 phiếu, chỉ hơn ứng cử viên Kang 504 phiếu.

Tại cuộc chạy đua ghế nghị sĩ khu vực Tongyeong-Goseong (tỉnh Nam Gyeongsang), ứng cử viên Jeong Jeom-sig của đảng Hàn Quốc tự do giành chiến thắng dễ dàng với tỷ lệ phiếu ủng hộ lên tới 59,47%, vượt xa người về thứ hai là ứng cử viên Yang Moon-seok của đảng Dân chủ đồng hành với 35,99% phiếu ủng hộ. Như vậy, cả đảng Hàn Quốc tự do và đảng Công lý đều giữ được chiếc ghế nghị sĩ khu vực vốn có. Về phần mình, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tránh được thất bại do đã quyết định liên minh với đảng Công lý tại khu vực Changwon-Seongsan. Theo đó, có thể coi chính giới đã kết thúc cuộc bầu cử bổ sung với “tỷ số hòa”.

Đánh giá

Vị trí nghị sĩ khu vực Changwon-Seongsan bị khuyết sau khi nghị sĩ Roh Hoe-chan của đảng Công lý nhảy lầu tự tử do dính líu tới vụ bê bối một cựu đảng viên đảng Dân chủ đồng hành đăng tải bình luận chỉ trích Chính phủ đương nhiệm lên mạng internet (còn gọi là vụ bê bối “Druking”). Khu vực này được coi là sân nhà của đảng Công lý kể từ sau cuộc Tổng tuyển cử khóa XVII, khi phe tiến bộ lần đầu tiên có nghị sĩ đắc cử tại Changwon-Seongsan. Tuy nhiên, trong quá trình vận động tranh cử, ứng cử viên Kang của đảng Hàn Quốc tự do lại chiếm ưu thế hơn hẳn, khiến đảng Dân chủ đồng hành cuối cùng đã phải quyết định hợp nhất ứng cử viên với đảng Công lý, nhờ đó mà ứng cử viên Yeo của đảng Công lý đã lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, dù hai đảng hợp nhất ứng cử viên, nhưng chênh lệch số phiếu bầu giữa người thắng và kẻ bại chỉ ở mức sít sao, nên kết quả bầu cử thực tế chỉ mang tính chất “an ủi” với đảng Dân chủ đồng hành. Thêm vào đó, tại cuộc cạnh tranh ghế nghị sĩ khu vực Tongyeong-Goseong, ứng cử viên đảng cầm quyền đã thua cách biệt ứng cử viên đảng Hàn Quốc tự do.

Nếu giành được cả hai ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử bổ sung, đảng Hàn Quốc tự do sẽ có thể củng cố vững chắc hơn vị thế trong chính giới. Tuy nhiên, đảng này đã thất bại một cách đáng tiếc do đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành liên minh với đảng Công lý tại khu vực Changwon-Seongsan. Mặc dù vậy, kết quả cuộc bầu cử cũng mang ý nghĩa lớn, tạo bàn đạp giúp đảng Hàn Quốc tự do khôi phục sự ủng hộ của cử tri tỉnh Nam Gyeongsang, sau thất bại cay đắng trong cuộc bầu cử địa phương năm ngoái. Tóm lại, có thể nói không có bên nào bị thua trong cuộc bầu cử bổ sung. Tuy nhiên, một số ý kiến đánh giá kết quả bầu cử vừa qua là một lời cảnh báo gửi tới phe cầm quyền.

Triển vọng chính giới

Sau cuộc bầu cử bổ sung, sự phân bổ ghế nghị sĩ vẫn được duy trì tương tự như trước. Đảng Dân chủ đồng hành chiếm 128 ghế, đảng Hàn Quốc tự do 114 ghế, đảng Tương lai chính nghĩa 29 ghế, vẫn là ba chính đảng chiếm nhiều ghế nhất tại Quốc hội. Đảng Công lý khôi phục lại đủ 6 ghế, còn đảng Hòa bình dân chủ vẫn nguyên 14 ghế. Nếu hai đảng này hợp nhất với nhau thì sẽ đủ điều kiện là 20 ghế để bầu ra đại diện tại Quốc hội. Dự kiến trong thời gian tới, chính giới sẽ tiếp tục đối đầu về các vấn đề nổi cộm như cải cách tư pháp, bao gồm việc sửa đổi cơ chế bầu cử, thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng, hay vấn đề kiểm chứng nhân sự cấp Bộ trưởng. Sau cuộc bầu cử bổ sung, giờ đây, các đảng lại bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 4 năm sau.