MV “Kill This Love” của BLACKPINK lập kỷ lục về tốc độ đạt 20 triệu lượt xem

Video âm nhạc (MV) cho bài hát chủ đạo “Kill This Love” trong album mới của 4 cô nàng BLACKPINK vừa phá vỡ một kỷ lục nữa!





Lúc 9 giờ 38 phút sáng ngày 5/4 (giờ Hàn Quốc), MV “Kill This Love” của nhóm nhạc nữ BLACKPINK đã cán mốc 20 triệu lượt xem trên kênh YouTube, trở thành video âm nhạc của một nhóm nhạc nữ K-pop đạt được thành tích này trong khoảng thời gian nhanh nhất.





Như vậy, “Kill This Love” đã đạt được cột mốc trên chỉ sau 9 giờ 38 phút, phá vỡ kỷ lục trước đó là 10 giờ 27 phút của MV “YES or YES” của nhóm nhạc nữ TWICE, từng xác lập tháng 11 năm 2018.





MV “Kill This Love” cũng đã xác lập kỷ lục mới cho video của một nhóm nhạc K-pop (cả nam và nữ) cán mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube trong ngày 5/4, chỉ trong vòng 4 tiếng 13 phút.





Hãy cùng chúc mừng các cô nàng BLACKPINK về một kỷ lục tuyệt vời nữa nhé!