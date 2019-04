Giảm thiểu đáng kể thiệt hại vụ cháy rừng ở tỉnh Gangwon nhờ biện pháp đối phó hiệu quả và kịp thời

Vụ cháy rừng với quy mô lớn xảy ra tại 5 huyện, thành phố của tỉnh Gangwon gồm huyện Goseong, thành phố Sokcho, thành phố Gangneung, thành phố Donghae và huyện Inje vừa qua được đánh giá là đã giảm thiểu được tối đa thiệt hại nhờ biện pháp đối phó nhanh chóng và hiệu quả của Chính phủ và người dân.





Chỉ định “Khu vực thảm họa đặc biệt” với 5 địa phương cháy rừng

Chỉ trong 4 ngày, từ tối ngày 4/4, vụ cháy rừng ở 5 huyện, thành phố trên đã thiêu cháy 530 ha rừng. Những đợt gió mạnh với vận tốc 25m/giây đã thổi bùng ngọn lửa nhỏ ban đầu, nhanh chóng lan rộng ra, gây thiệt hại lớn tới tận khu vực dân cư. Theo đó, 401 nhà dân, 77 kho chứa hàng, 158 tòa nhà phục vụ du lịch và 900 cơ sở hạ tầng chăn nuôi, nông nghiệp bị thiêu rụi. Số người thiệt mạng chỉ 1 người, số người dân bị thiệt hại tài sản tính đến ngày 8/4 là hơn 700 người.

Khu vực Yeongdong, từ vùng Daegwallyeong về phía Đông của tỉnh Gangwon, là nơi thường xuyên xảy ra cháy rừng vào thời điểm mùa xuân. Do đặc điểm địa hình kèm với gió thổi mạnh, nếu gặp mồi lửa nhỏ sẽ dẫn đến những vụ cháy rừng lớn và nhỏ. Do đó, không ít lần xảy ra vụ cháy rừng trên quy mô lớn như vừa qua. Đây là lần thứ ba, địa phương này được chỉ định là “Khu vực thảm họa đặc biệt” do cháy rừng, sau đợt cháy rừng ven biển phía Đông vào năm 2000, và vụ chạy rừng ở huyện Yangyang vào năm 2005.





Huy động nhân lực và số phương tiện khổng lồ

Đợt cháy rừng lần này được gọi là “thiên tai” bởi không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp đề phòng hỏa hoạn. Tuy nhiên, dù không thể ngăn chặn được vụ cháy, song mức độ thiệt hại được đánh giá là được giảm thiểu tối đa. Đầu tiên, ngay từ thời điểm vụ cháy mới xảy ra, một lực lượng lớn người và thiết bị đã được nhanh chóng điều động đến hiện trường. 820 xe cứu hỏa và 51 máy bay trực thăng trên toàn quốc đã được huy động đến dập lửa. Tổng cộng có đến hơn 14.000 người đã tham gia chiến đấu để dập lửa và ngăn chặn lửa lan rộng hơn. Trong đó có hơn 3.000 nhân viên cứu hỏa, cùng tình nguyện viên cứu hỏa, nhân viên thuộc Cơ quan lâm nghiệp, quân đội, công chức và cảnh sát.





Chính phủ và người dân cùng có biện pháp ứng phó nhanh và kịp thời

Bên cạnh đó, người dân cũng mạnh dạn, bình tĩnh, thực hiện biện pháp đối phó hiệu quả. Khu vực xảy ra vụ cháy vừa qua là một trong những khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Hàn Quốc. Do đó, nơi đây thường có nhiều đoàn khách du lịch hay học sinh đến tham quan, nghỉ dưỡng, nên nếu người dân lúng túng, sơ suất thì có thể xảy ra thiệt hại về người vô cùng lớn. Tuy nhiên, nhờ sự bình tĩnh đối phó của người dân đã giúp ngăn chặn được tai họa lớn. Điển hình, khoảng 200 em học sinh cấp trung học cơ sở đang trong chuyến đi thực tế ở huyện Goseong nhờ làm theo hướng dẫn một cách điềm tĩnh của giáo viên phụ trách và nhờ được học tập các khóa huấn luyện an toàn thường xuyên nên đã không xảy ra thiệt hại nào khi xe buýt chở các em bị bắt lửa cháy. Những trường hợp tương tự cũng được ghi nhận khắp nơi xảy ra vụ cháy.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng có biện pháp đối phó kịp thời và hiệu quả. Cơ quan chịu trách nhiệm chính là Bộ Hành chính và an toàn đã đưa ra biện pháp đối phó phù hợp, dù đang trong tình cảnh thay thế Bộ trưởng. Cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Kim Boo-kyum đã bàn giao công việc cho người kế nhiệm Chin Young tại hiện trường vụ cháy vào 0 giờ ngày 6/4. Thủ tướng Lee Nak-yon cũng đã đến địa phương xảy ra cháy rừng và chỉ thị các biện pháp đối phó thích hợp. Mặc dù không thể ngăn chặn được cháy rừng, nhưng thiệt hại vụ cháy không đáng kể là nhờ Chính phủ và người dân đã nỗ lực và hợp tác để dập tắt lửa, hạn chế thiệt hại.





Điểm còn thiếu sót

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hệ thống phòng chống thiên tai, đặc biệt là hệ thống chữa cháy rừng vẫn còn nhiều điểm thiếu sót. Điển hình như Hàn Quốc chưa trang bị máy bay trực thăng chữa cháy vào ban đêm. Ngoài ra, nhiều ý kiến nhận định rằng Chính phủ cần khẩn cấp phát triển công nghệ chất chống cháy đặc dụng để phun trong các khu vực thường xảy ra cháy rừng.