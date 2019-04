© CLBee System

Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu Công ty Hệ thống CLBee, nhà cung cấp giải pháp xuất bản thông minh số một Hàn Quốc.

Năm 1988, chiếc máy tính Macnitosh đã được giới thiệu tại Hàn Quốc và sau đó công nghệ xuất bản trên máy tính đã trở nên phổ biến. Cùng với đó, việc phân phối phông chữ Postscript đã mang lại một cuộc cách mạng trong ngành xuất bản Hàn Quốc. Vào thời điểm đó, một số chuyên gia sau này là thành viên thành lập Hệ thống CLBee đã cung cấp phông chữ máy tính Macnitosh cho nhật báo Moodeung ở tỉnh Gwangju, thời điểm chưa có doanh nghiệp nào cung cấp phông chữ cho bất kỳ tờ báo nào ở châu Á. Ngoài ra, họ đã cung cấp phông chữ cho Nhà xuất bản Donga. Năm 2008, khi công ty được thành lập với những nhân sự có kinh nghiệm phát triển các hệ thống xuất bản báo dựa trên nền tảng hệ điều hành NextStep hay Mac OS X, Tập đoàn công nghệ Apple của Mỹ đã ra mắt App Store cho phép người dùng iPhone có thể duyệt và tải ứng dụng. Hệ thống CLBee đã hình dung ra kỷ nguyên mới về hình thành và sử dụng các nội dung trực truyến và ứng dụng trên điện thoại. Công ty bắt đầu xuất bản nhiều loại ấn phẩm dưới dạng sách điện tử hoặc ứng dụng như từ điển ngoại ngữ của Nhà xuất bản Donga, sách dữ liệu của Bảo tàng gốm Gyeonggi, tài liệu nghiên cứu sử dụng tại Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc (HUFS) và các hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhiều doanh nghiệp. Hệ thống CLBee đã thành công trong việc xây dựng nền tảng số cho xuất bản sách từ giấy, qua web hay trên điện thoại. Giám đốc Lee Jae-ho chia sẻ về những thành quả của doanh nghiệp.





Khả năng cạnh tranh của chúng tôi nằm ở sự phát triển không ngừng về công nghệ, phù hợp với những thay đổi trong môi trường xuất bản. Sách giấy thông thường và các sách trên nền tảng web đòi hỏi các công cụ khác nhau. Khi chỉnh sửa, sách giấy thường có kích thước cố định, trong khi sách điện tử có thể thay đổi bố cục, tùy chỉnh phông chữ, kích thước theo sở thích cá nhân. Tuy nhiên, một định dạng cố định vẫn hữu dụng, phù hợp với một số sách điện tử. Phần mềm định dạng có tên gọi là PageBuilder của chúng tôi có thể giúp người sử dụng tạo lập và chỉnh sửa các nội dung điện tử một cách hiệu quả, hay có thể làm việc giống như tạo ra ứng dụng dựa trên ngôn ngữ HTML5 (ngôn ngữ đánh dấu văn bản) và các sách điện tử.





Công cụ thiết kế sách điện tử dễ dàng, nhanh chóng cho mọi đối tượng





Công nghệ EPUB, cụm từ viết tắt của “xuất bản điện tử” trong tiếng Anh, là tên định dạng tệp phổ biến cho sách điện tử. Tuy nhiên, các loại sách này cần một công cụ hiển thị. Với định dạng này, cách sắp xếp chữ và thiết kế đối với sách in thông thường không thể áp dụng được. Với những lý do đó, những người làm việc với sách in cảm thấy khá lạ lẫm, bất tiện khi tạo sách điện tử. Công ty Hệ thống CLBee đã giải quyết vấn đề này với phần mềm PageBuilder. Giải pháp này giúp xây dựng sách điện tử dựa trên ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra các trang web và ứng dụng, mà không phụ thuộc vào trình duyệt, tương tự như việc viết sách in thông thường. Đặc biệt, công cụ này rất dễ sử dụng cho mọi đối tượng. Giám đốc Lee Jae-ho chia sẻ.





PageBuilder khá dễ sử dụng và với ít chức năng hơn PowerPoint, nên người dùng có ít thứ phải học hơn, song vẫn đảm bảo các chức năng cơ bản, hữu ích và chất lượng cao hơn cho việc chỉnh sửa. Khi đã quen thuộc với các tính năng, bạn có thể tạo, chỉnh sửa nội dung kỹ thuật một cách chuyên nghiệp. Chẳng hạn, với các chức năng Action (hành động) và Timeline (dòng thời gian), người dùng có thể tạo ra các hình động và chức năng tương tác thú vị, hiệu quả.





Xây dựng câu chuyện cổ tích điện tử từ một vở nhạc kịch





Chỉ với vài thao tác nhấp chuột, người dùng có thể thêm các tệp video và nhạc. Công cụ này cũng hỗ trợ các tác vụ tương tác với người đọc như lắc, thổi và nghiêng. Chẳng hạn, khi đọc một cuốn sách điện tử và thấy hình ảnh bào từ, người đọc có thể thổi và cuốn sách sẽ tạo ra hiệu ứng bào tử bay trong gió. Sách cũng có thể được chuyển thể thành phim hay các định dạng đa phương tiện khác. Đặc biệt với PageBuilder, ngay cả một tác phẩm nhạc kịch cũng có thể được chuyển thể thành sách điện tử. Ông Lee Jae-ho cho biết.





Trong một sản phẩm thú vị khác, chúng tôi đã biến một vở nhạc kịch dài một tiếng đồng hồ cho trẻ em thành một câu chuyện cổ tích điện tử. Đây là một công việc đầy thách thức, vì rất khó có thể tích hợp, tái hiện mọi yếu tố, loại hình biểu diễn cụ thể, gồm cả âm nhạc vào sách điện tử. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã phải liên tục thay đổi kịch bản trong thời gian sản xuất 6 tháng.





Bắt đầu khám phá thị trường Nhật Bản và giấc mơ vươn tới thị trường Mỹ





Hệ thống CLBee đã và đang phát triển các giải pháp xuất bản thông minh, sáng tạo với tinh thần dám đương đầu, sáng tạo và lao động chăm chỉ. Vượt ra khỏi thị trường nội địa, công ty có kế hoạch mở rộng ra thị trường nước ngoài, bắt đầu từ Nhật Bản. Tháng tới, công ty sẽ tham dự “Tuần lễ Công nghệ thông tin mùa Xuân” tại Tokyo, một trong những triển lãm thương mại lớn nhất dành cho quảng bá trên web và thiết bị di động tại Nhật Bản. Ông Lee Jae-ho nói.





Hiện chưa có nhiều nhà phát triển phần mềm vừa và nhỏ tại Nhật Bản, trái ngược với Hàn Quốc, nơi có nhiều doanh nghiệp nhỏ phát triển các sản phẩm của riêng mình. Do đó, phần mềm đặc biệt như của chúng tôi có thể thu hút được sự chú ý, và có sức cạnh tranh tại đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Mỹ, thị trường lớn hơn nhiều và nhu cầu cho các giải pháp mới cũng lớn hơn, đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể tìm thấy nhiều cơ hội hơn. Tại Mỹ, phần mềm của chúng tôi sẽ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau đã mường tượng ra từ trước. Chúng tôi quyết tâm tiến vào thị trường khổng lồ này.