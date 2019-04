Ngân sách bổ sung dự kiến sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề kinh tế

Việc Chính phủ Hàn Quốc phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách, xúc tiến lập ngân sách bổ sung là nhằm đối phó với tình hình kinh tế.





Mục đích lập dự thảo ngân sách bổ sung

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đã đưa ra 3 mục đích chính cho việc soạn thảo dự thảo ngân sách bổ sung. Đó là ngân sách đối phó với bụi nhỏ, tình hình kinh tế như xuất khẩu và vấn đề việc làm. Ban đầu, khi đề cập đến tính thiết yếu của ngân sách bổ sung, vấn đề đối phó với với bụi nhỏ được nêu ra hàng đầu. Do đó, ngân sách bổ sung lần này còn được gọi là “ngân sách bổ sung đối phó với bụi nhỏ”. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế Hàn Quốc vốn không mấy khả quan nên cuối cùng, ngân sách bổ sung dự kiến sẽ đặt trọng tâm vào vấn đề kinh tế.





Ngân sách dùng để đối phó với bụi nhỏ chủ yếu tập trung vào việc áp dụng các trang thiết bị hàng đầu để đo đạc và theo dõi bụi nhỏ, sớm cấm xe cũ chạy bằng dầu diesel. Chính phủ cho biết hiện đang lập dự thảo ngân sách bổ sung theo hướng có thể đáp ứng đủ dự toán cần thiết cho vấn đề này. Về vấn đề việc làm, các phương án được đề cập đến như tăng cường hỗ trợ vấn đề việc làm theo từng độ tuổi và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội.





Dự đoán quy mô ngân sách bổ sung

Quy mô ngân sách bổ sung hiện đang được dự đoán với nhiều con số đa dạng từ mức 4.000 tỷ won (gần 3,5 tỷ USD) đến 9.000 tỷ won (hơn 7,8 tỷ USD). Trong đó, ngân sách dùng để đối phó với bụi nhỏ dự kiến không vượt quá 1.000 tỷ won (gần 875 triệu USD). Theo đó, ngân sách bổ sung lần này chủ yếu sẽ được sử dụng để đối phó với vấn đề kinh tế.

Quy mô của ngân sách bổ sung được dự đoán ở mức cao nhất là 9.000 tỷ won là căn cứ theo phát biểu của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ Trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki về việc Chính phủ sẽ quyết định quy mô ngân sách bổ sung mà không vượt quá mức chuẩn khuyến cáo của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Trước đó, IMF đã đề xuất quy mô ngân sách bổ sung của Hàn Quốc để đối phó với vấn đề kinh tế là 9.000 tỷ won.





Khả năng phát hành trái phiếu Chính phủ

Việc Chính phủ cho rằng không thể tránh khỏi phát hành trái phiếu được cho là do thiếu hụt ngân sách. Tổng mức chi tiêu của Chính phủ trong dự toán ngân sách năm ngay đã tăng 9,5% so với năm ngoái. Do đó, khó có thể lập ngân sách bổ sung nếu chỉ dựa trên thặng dư từ thuế, tức số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản chi tiêu, chuyển nhượng trái phiếu. Hiện tại, số tiền thặng dư mà Chính phủ có thể sử dụng được để lập ngân sách bổ sung không vượt quá 62,9 tỷ won (hơn 55 triệu USD)

Trái phiếu Chính phủ dùng cho bù đắp thâm hụt ngân sách là một công trái được phát hành nhằm để bù đắp tình trạng thâm hụt phát sinh khi chi tiêu ngân sách vượt quá cán cân thu nhập. Nói cách khác đây là một khoản nợ quốc gia. Trái phiếu Chính phủ thông thường là do Ngân hàng trung ương (BOK) tiếp nhận nên dễ phát sinh tình trạng lạm phát. Do đó, cần phải hạn chế tối đa phát hành trái phiếu Chính phủ để bù đắp thâm hụt ngân sách. Tóm lại, nếu buộc phải phát hành trái phiếu Chính phủ thì điều này đồng nghĩa với việc phải hạn chế tối đa quy mô ngân sách bổ sung.





Tình hình kinh tế Hàn Quốc hiện tại

Mặc dù vậy, nguyên nhân cần thiết phải lập ngân sách bổ sung với quy mô lớn là bởi tình hình kinh tế không mấy khả quan. Theo thống kê, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (Coincident Composite Index), chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần (Leading Economic Index) đều đồng loạt giảm liên tiếp trong 9 tháng. Đây là lần đầu tiên hai chỉ số này cùng lúc giảm trong 9 tháng liên tiếp, kể từ khi Hàn Quốc thực hiện thống kê liên quan từ tháng 1 năm 1970. Không chỉ vậy, sản xuất trong ngành công nghiệp, tiêu dùng và đầu tư đều ghi nhận mức giảm trong tháng 2 vừa qua. Xuất khẩu trong tháng 3 giảm 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục đạt mức âm trong vòng 4 tháng liên tiếp, Theo đó, ngân sách bổ sung sắp tới dự kiến sẽ bao gồm cách phương án hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.