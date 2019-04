IMF giữ nguyên dự báo triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2019

ⓒKBS News

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 9/4 vừa qua đã công bố báo cáo “Triển vọng kinh tế thế giới” (World Economic Outlook), trong đó giữ nguyên dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Tuy nhiên, IMF hạ 0,2% dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019, từ mức 3,5% trong báo cáo hồi tháng 1, xuống còn 3,3%.

Báo cáo của IMF

Quỹ tiền tệ quốc tế đưa ra dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế các nước hai lần mỗi năm, vào tháng 4 và tháng 10, và đưa ra điều chỉnh trong báo cáo sửa đổi vào tháng 1 và tháng 7 năm sau. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới tháng 10 năm ngoái, IMF từng dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay, thấp hơn 0,3% so với dự báo trước đó. Tuy nhiên lần này, mặc dù hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế vẫn giữ nguyên dự báo với nền kinh tế Hàn Quốc. Đây là lần thứ ba trong vòng 9 tháng qua, Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2019. Cho tới tháng 7 năm ngoái, IMF vẫn duy trì dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,9% trong năm nay. Nhưng tới tháng 10 cùng năm, Quỹ tiền tệ quốc tế hạ dự báo xuống 3,7%, rồi sau đó hạ tiếp xuống 3,5% vào tháng 1 năm nay. Nếu kinh tế thế giới tăng trưởng 3,3% trong năm nay đúng như dự báo của IMF, thì đây sẽ là mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm, sau mức 3,3% năm 2016.

Bối cảnh và ý nghĩa

Giải thích về lý do hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay, Quỹ tiền tệ quốc tế nêu ra việc nền kinh tế Trung Quốc gần đây tăng trưởng chững lại, căng thẳng thương mại vẫn tiếp diễn, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) giảm dần động lực tăng trưởng, và sự yếu kém ở thị trường các nước mới nổi. Quỹ tiền tệ quốc tế còn để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục hạ dự báo trong thời gian tới, do vẫn còn tồn tại nhiều yếu tố rủi ro như căng thẳng thương mại, bất ổn chính trị. Thêm vào đó, IMF còn dẫn chứng những yếu tố khác có thể khiến nền tài chính toàn cầu bị co hẹp, như nguy cơ Anh rời khỏi EU (Brexit) mà không đạt được thỏa thuận, khủng hoảng tài chính ở Ý và Mỹ bình thường hóa chính sách tiền tệ nhanh hơn dự kiến.

Nền kinh tế Hàn Quốc vốn phụ thuộc lớn vào các yếu tố bên ngoài, nên chịu ảnh hưởng trực tiếp từ triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới. Nếu kinh tế thế giới không khởi sắc thì xuất khẩu sẽ bị co hẹp, dẫn tới kinh tế Hàn Quốc bị co hẹp theo. Tuy nhiên, IMF vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc, được phân tích là do xét tới triển vọng kinh tế Trung Quốc và hiệu quả từ ngân sách bổ sung. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,3% trong năm nay, tăng 0,1% so với dự báo hồi tháng 10 năm ngoái, do các yếu tố rủi ro về mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đã được giảm nhẹ hơn hồi tháng 10. Trung Quốc vốn là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc. Do đó, IMF cho rằng không cần thiết phải hạ dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế với Hàn Quốc. Ngoài ra, có thể tổ chức này đã tính toán trước về hiệu quả từ việc Chính phủ Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung.

Ngân sách bổ sung

Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến lập ngân sách bổ sung quy mô khoảng 7.000 tỷ won (6,14 tỷ USD). Trong báo cáo lần này, Quỹ tiền tệ quốc tế không đưa vào nội dung khuyến nghị về chính sách với Hàn Quốc. Tuy nhiên trong báo cáo tháng 3, cơ quan này khuyến nghị Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung quy mô khoảng 9.000 tỷ won (7,9 tỷ USD) nếu muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng năm nay ở mức từ 2,6% đến 2,7%. Chính phủ Hàn Quốc cho biết việc lập ngân sách bổ sung không phải bởi nội dung khuyến nghị của Quỹ tiền tệ quốc tế, mà là nhằm đối phó với bụi nhỏ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế đang diễn tiến không mấy khởi sắc, có khả năng Chính phủ sẽ chuyển sang hướng lập ngân sách tập trung vào việc thúc đẩy kinh tế.