BTS chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes tại 86 quốc gia, trở thành “Kỉ lục thiếu niên đoàn"

Ngay sau khi vừa phát hành album mini trở lại mang tên “MAP OF THE SOUL: PERSONA” vào ngày 12 /4 , sản phẩm ngay lập tức chiếm giữ vị trí số 1 tại bảng xếp hạng iTunes của 86 quốc gia trên toàn thế giới. Bài hát chủ đề của album “작은 것들을 위한 시” (tạm dịch: Yêu thương từ những điều nhỏ bé), tên tiếng anh là: “Boy With Luv” với sự góp giọng của nữ ca sỹ nổi tiếng Halsey đã giành được vị trí hàng đầu tại 67 quốc gia và khu vực bao gồm các nước như Mỹ và Canada. Ngoài ra, các ca khúc khác cùng nằm trong album cũng đồng loạt lọt top 10 trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác . Điều này đã khẳng định sức hút toàn cầu của các chàng trai quả đúng là “không phải dạng vừa đâu”





Đặc biệt hơn, BTS không chỉ thống trị hoàn toàn trên các trang nhạc chính thức trong nước mà còn thiết lập nhiều kỉ lục khủng với toàn bộ các ca khúc có mặt trong album. Đồng thời, chỉ vỏn vẹn hai tiếng 52 phút, MV ca khúc “작은 것들을 위한 시” (Boy With Luv) đã đạt được 10 triệu lượt xem, và 20 triệu lượt xem với 5 tiếng 2 phút, thời gian được ghi nhận là ngắn nhất lịch sử K - pop từ trước đến giờ.