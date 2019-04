Tạp chí Time vinh danh BTS và Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới 2019

Danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng thế giới của tạp chí “Time”

Nhóm nhạc thần tượng “Đoàn thiếu niên chống đạn” (BTS) của Hàn Quốc và Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) Lee Hoe-sung đã được tạp chí uy tín của Mỹ “Time” bình chọn vào danh sách “100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019”. Danh sách này được chia làm 5 hạng mục gồm người tiên phong, nghệ sĩ, nhà lãnh đạo, thần tượng và người đột phá. Trong danh sách năm nay, có 17 nhân vật góp mặt ở hạng mục “nghệ sĩ” gồm nhóm nhạc BTS cùng ngôi sao nhạc Pop của Mỹ Ariana Grande, diễn viên nam chính Rami Malek (người Mỹ, gốc Ai Cập) của bộ phim đình đám “Bohemian Rhapsody” và nam diễn viên kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ Dwayne Johnson. Chủ tịch IPCC Lee Hoe-sung cùng với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được ghi tên vào danh sách “nhà lãnh đạo” có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019.





Đánh giá về nhóm nhạc BTS

Nhóm nhạc “Đoàn thiếu niên chống đạn” BTS gần đây đã ra mắt album mới mang tên “Map of the Soul: Persona” (tạm dịch “Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã”). Dù vừa phát hành, song album mới đã giành được vị trí Quán quân trên Bảng xếp hạng 200 album bán chạy nhất của Billboard (Mỹ), rồi tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng chính thức Vương quốc Anh (UK Official chart) và bảng xếp hạng Oricon danh giá của Nhật. Như vậy, nhóm nhạc BTS đã chinh phục được hai bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu thế giới, đồng thời chiếm lĩnh cả thị trường văn hóa đại chúng của Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên, ca sĩ Hàn Quốc giành được vị trí Quán quân của bảng xếp hạng chính thức Vương quốc Anh.

Ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Halsey là người đã viết bài đề cử cho nhóm nhạc BTS. Halsey là ca sĩ hợp tác với BTS trong ca khúc “Boy with luv” (tạm dịch là: Bài thơ dành cho những điều nhỏ bé”) trong album mới của nhóm. Ca sĩ Halsey khen ngợi đằng sau những bài hát tỏa sáng của BTS là những thông điệp tích cực về sự tự tin. Ngôi sao nhạc Pop người Mỹ này còn đánh giá lạc quan rằng nếu tiếp tục xu thế này thì BTS có thể sẽ bước lên bục nhận giải thưởng Grammy danh giá nhất nước Mỹ. Halsey nhận định thành tích mà BTS nhận được đến từ sự đồng cảm, vượt qua cả ranh giới về chủng tộc, tuổi tác và quốc gia. Việc tự quản lý một cách sát sao hình ảnh cùng sự chuyên nghiệp, luôn theo đuổi sự hoàn hảo của BTS cũng nhận được đánh giá cao. Halsey khẳng định với những nỗ lực không ngừng nghỉ này, BTS sẽ tiếp tục duy trì vững chắc cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới mang tên “ARMY”.





Chủ tịch IPCC Lee Hoe-sung

Thành tích lớn nhất giúp đưa tên tuổi của Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu Lee Hoe-sung vào danh sách nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn là “Báo cáo đặc biệt” liên quan đến tình trạng tăng nhiệt độ bình quân của Trái đất ở mức 1,5 độ C. IPCC là một ủy ban quốc tế có chức năng đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu do hoạt động của con người, từ đó đưa ra đối sách. Ủy ban này được thành lập bởi Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) và Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) vào năm 1988, gồm 195 nước thành viên. Chủ tịch Lee Hoe-sung bắt đầu lãnh đạo IPCC từ năm 2015 cho đến nay.

Báo cáo đặc biệt về tình trạng tăng nhiệt độ bình quân của Trái đất ở mức 1,5 độ C được thông qua trong cuộc họp toàn thể của IPCC diễn ra tại Songdo, thành phố Incheon vào tháng 10 năm ngoái. Báo cáo có các nội dung về mục tiêu duy trì nhiệt độ tăng bình quân của Trái đất ở mức dưới 1,5 độ C cho đến năm 2050. Theo đó, báo cáo đề xuất cần phải giảm đáng kể lượng phát thải khí nhà kính. Trong bài đề cử, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khen ngợi Chủ tịch Lee Hoe-sung là người đóng vai trò quyết định trong việc truyền tải đến những người quyết định các chính sách quan trọng của thế giới và người dân toàn cầu, những kiến thức khoa học hàng đầu về biến đổi khí hậu.





Diễn viên Canada gốc Hàn Sandra Oh

Bên cạnh nhóm nhạc “Đoàn thiếu niên chống đạn” và Chủ tịch Lee Hoe-sung, nữ diễn viên Canada gốc Hàn Sandra Oh cũng được vinh danh trong danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2019 của tạp chí “Time”. Diễn viên Sandra Oh đã từng giành giải nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng năm 2019, với vai diễn trong bộ phim truyền hình Mỹ có tựa đề “Killing Eve” (tạm dịch là “Hạ sát Eve”). Ngoài ra, cô còn được nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Hiệp hội phê bình phim Mỹ và hiện đang tham gia chương trình truyền hình Saturday Night Live (SNL), chương trình hài tạp kỹ truyền hình trực tiếp trên đài NBC của Mỹ vào tối thứ Bảy hàng tuần.