Hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc

Bệnh viện quốc tế Greenland, bệnh viện lợi nhuận đầu tiên tại Hàn Quốc do tập đoàn Greenland của Trung Quốc đầu tư xây dựng tại đảo Jeju, đã bị hủy giấy phép hoạt động. Tỉnh trưởng đảo Jeju Won Hee-ryong ngày 17/4 vừa qua đã công bố quyết định này trên cơ sở ý kiến của Ban điều trần do chính quyền đảo thành lập.

Hủy giấy phép hoạt động

Ngày 5/12 năm ngoái, bệnh viện Greenland được cấp phép hoạt động, với điều kiện chỉ được khám chữa bệnh cho người nước ngoài. Tuy nhiên, đã quá thời hạn quy định là phải mở cửa trong vòng 3 tháng sau khi được cấp phép, bệnh viện đã không mở cửa hoạt động mà đưa ra được lý do chính đáng. Sau đó, chính quyền đảo đã thành lập “Ban điều trần” gồm các chuyên gia pháp lý bên ngoài, tổ chức “Phiên điều trần trước khi hủy giấy phép hoạt động của cơ quan y tế nước ngoài”. Sau khi tổng hợp kết quả phiên điều trần và ý kiến của Ban điều trần, Tỉnh trưởng đảo Jeju đã quyết định hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện, căn cứ theo điều 65 Luật Y tế.

Ban điều trần kết luận việc chính quyền đảo Jeju trì hoãn cấp giấy phép hoạt động cho bệnh viện Greeland trong vòng 15 tháng, và việc bệnh viện khởi kiện phản đối điều kiện "không khám chữa bệnh cho người dân trong nước", không thể coi là lý do nghiêm trọng để bệnh viện không thể mở cửa hoạt động. Nội dung "không khám chữa bệnh cho người dân trong nước" cũng không phải là một phần quan trọng trong kế hoạch kinh doanh của bệnh viện. Ngoài ra, ban đầu bệnh viện khẳng định đã tuyển dụng đủ nhân lực cần thiết để đi vào hoạt động, nhưng trong quá trình điều trần lại không nộp được hồ sơ chứng minh đã tuyển dụng đủ đội ngũ y bác sĩ.

Bệnh viện lợi nhuận

Bệnh viện lợi nhuận là bệnh viện được đầu tư và thành lập với mục đích chính là thu về lợi nhuận. Luật Y tế hiện hành chỉ cho phép bác sĩ hay các tổ chức phi lợi nhuận như chính quyền địa phương, trường học, quỹ phúc lợi xã hội, tổ chức y tế, được thành lập và điều hành bệnh viện. Tuy nhiên, Chính phủ áp dụng ngoại lệ với đảo Jeju và các khu vực kinh tế tự do, cho phép thành lập bệnh viện lợi nhuận nếu được Chính phủ trung ương và địa phương phê chuẩn. Việc áp dụng ngoại lệ thành lập bệnh viện lợi nhuận xuất phát từ sáng kiến đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm y tế Đông Bắc Á hồi năm 2002, dưới thời Chính phủ Tổng thống Kim Dae-jung. Sau một thời gian dài không có tiến triển, dự án xây dựng bệnh viện quốc tế Greenland đã được Bộ Y tế và phúc lợi phê chuẩn vào năm 2015, khiến dư luận dấy lên kỳ vọng. Quyết định hủy giấy phép hoạt động với bệnh viện quốc tế Greenland được phân tích là do sự phản đối gay gắt trong dư luận xã hội. Những ý kiến này cho rằng bệnh viện lợi nhuận đương nhiên sẽ theo đuổi lợi nhuận, có thể phá vỡ nền tảng hệ thống y tế công của Hàn Quốc, vốn đặt trọng tâm vào bảo hiểm y tế. Trong khi đó, những ý kiến tán thành thì cho rằng một vài bệnh viện lợi nhuận không thể làm lung lay nền tảng bảo hiểm y tế, mà ngược lại người dân có thể lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng, tiết kiệm chi phí điều trị. Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in phản đối việc thành lập bệnh viện lợi nhuận, chủ trương sẽ không phê chuẩn cho bệnh viện lợi nhuận nào khác. Trước đó, chính quyền đảo Jeju từng đồng ý mở cửa bệnh viện Greenland, do kỳ vọng bệnh viện sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch địa phương, tạo niềm tin về thủ tục hành chính với giới đầu tư nước ngoài.

Ảnh hưởng

Một số ý kiến lo ngại quyết định hủy giấy phép hoạt động của bệnh viện Greenland sẽ làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư đối với Chính phủ và đảo Jeju, dẫn tới sự phản đối của người dân địa phương, cũng như nguy cơ về một vụ kiện quy mô lớn. Người dân đảo phản đối vì họ đã phải bán đất đai của tổ tiên với giá rẻ, tin tưởng bệnh viện sẽ giúp phát triển kinh tế địa phương. Người dân tuyên bố sẽ khởi kiện để đòi hoàn trả lại đất đai. Trước đó, chủ đầu tư bệnh viện đã khởi kiện hành chính, nhằm phản đối điều kiện cấp giấy phép hoạt động là “chỉ khám chữa bệnh cho người nước ngoài”. Lần này, chủ đầu tư cũng phản đối và cho rằng quyết định hủy giấy phép là không thỏa đáng, tuyên bố sẽ tiếp tục khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại.