ⓒYONHAP News

Ngày 16/4, kỷ niệm 5 năm thảm họa chìm tàu Sewol (16/4/2014), các địa phương trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt tổ chức nhiều sự kiện tưởng niệm đa dạng, tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng và hối thúc Chính phủ làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sự kiện tưởng niệm

Lễ tưởng niệm 5 năm thảm họa chìm tàu Sewol đã được tổ chức vào 3 giờ chiều cùng ngày tại công viên Hwarang (thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi), với sự tham gia của hơn 5.000 người, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye, Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Moon Seong-hyuk, Chủ tịch các đảng, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeonggi Lee Jae-myung, và đông đảo người dân. Những người tham gia đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ 261 học sinh và giáo viên trường trung học phổ thông Danwon (thành phố Ansan) đã thiệt mạng trong vụ chìm tàu, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng một xã hội an toàn. Bên cạnh đó, lễ tưởng niệm 41 nạn nhân là dân thường đã được tổ chức tại Nhà tưởng niệm thảm họa chìm tàu Sewol ở thành phố Incheon, với sự tham gia của Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn. Tại huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla, nơi gần với hiện trường vụ tai nạn, cũng đã diễn ra nhiều sự kiện tưởng niệm đa dạng. Đặc biệt, các em học sinh trường trung học phổ thông Danwon đã tự tổ chức một lễ tưởng niệm có chủ đề “Lại một mùa xuân, ấp ủ hy vọng”, với tiết mục hợp xướng, viết bưu thiếp, làm “nơ vàng” – biểu tượng cầu mong các nạn nhân mất tích có thể trở về với gia đình cách đây 5 năm.

Thảm họa chìm tàu Sewol

Lúc 10 giờ sáng ngày 16/4/2014, tàu khách Sewol trọng tải 6.825 tấn chạy tuyến Incheon-Jeju, khi đi qua vùng biển gần huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla đã đột ngột mất cân bằng và bị lật. Khi đó, trên tàu chở 476 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn, trong đó phần lớn là học sinh và giáo viên trường Danwon đang trên đường đi dã ngoại đến đảo Jeju. Chiếc tàu đã chìm hẳn xuống đáy biển hai ngày sau đó. Chỉ có 172 người sống sót, trong khi 304 người thiệt mạng hoặc mất tích trong tai nạn thảm khốc này. Thương vong lớn về người được xác định là do sự thất bại trong công tác đối phó giai đoạn đầu lúc tai nạn xảy ra. Trước tiên, khi tàu bị nghiêng, thuyền trưởng tàu đã không ra lệnh cho các hành khách rời khỏi tàu, mà thay vào đó lại phát thông báo yêu cầu mọi người ở yên vị trí. Chính điều này đã khiến các hành khách vẫn ngồi yên trong phòng, không thoát kịp ra ngoài. Thậm chí, thuyền trưởng và các thuyền viên đã bỏ lại tàu để thoát thân trước. Công tác cứu hộ cũng bị chỉ ra là có nhiều điểm thiếu sót. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu, Cảnh sát biển đã phán đoán sai tình hình, không triển khai cứu hộ một cách nhanh chóng, bỏ lỡ thời gian quý giá.

Khắc phục sự cố

Quá trình điều tra sự cố xác định rằng tàu Sewol bị lật do các nguyên nhân như: bị đổi hướng đột ngột, chở quá trọng tải cho phép, cố định hàng hóa không chắc chắn, thay đổi cấu trúc tàu trái phép. Công ty chủ tàu và những người có trách nhiệm liên quan đã bị xử phạt. Ông Yoo Byung-eun, cố Chủ tịch tập đoàn Semo, chủ sở hữu thực sự của tàu Sewol, đã tử vong trên đường chạy trốn. Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành cải tổ bộ máy Cảnh sát biển, ra mắt Cơ quan an toàn quốc gia, lập luật liên quan, nhằm cải thiện toàn bộ hệ thống đối phó sự cố, thảm họa, đảm bảo an toàn cho người dân. Tuy nhiên, dư luận cho rằng Chính phủ vẫn chưa làm rõ hoàn toàn về thảm họa này. Ủy ban điều tra đặc biệt đã được thành lập vào tháng 1 năm 2015, tiến hành điều tra toàn diện về vụ chìm tàu. Tuy nhiên, ủy ban này đã kết thúc hoạt động dù chưa đạt được kết quả nào đặc biệt. Tháng 4 năm 2017, tàu Sewol được trục vớt và Chính phủ thành lập tiếp Ủy ban điều tra thân tàu Sewol. Thế nhưng, Ủy ban điều tra cũng chỉ đưa ra kết luận mở là “không loại trừ khả năng đã có nhiều yếu tố phức tạp bên trong và bên ngoài tác động, như việc thay đổi cấu trúc tàu quá mức”, không đủ để giải tỏa hoài nghi trong xã hội Hàn Quốc. Tháng 3 năm 2018, Ủy ban điều tra đặc biệt lần hai được ra mắt và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra. Gia quyến các nạn nhân và các tổ chức dân sự liên quan đang yêu cầu trừng phạt 17 quan chức Chính phủ tiền nhiệm, chịu trách nhiệm về thảm họa.