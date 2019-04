© Trương Mỹ Hoa

Vào ngày 07/04 vừa qua, tại chùa Bongeun, hay còn được biết đến với tên gọi tiếng Việt là chùa Phụng Ân, tọa lạc tại thủ đô Seoul, đã diễn ra một sự kiện Phật giáo với tên gọi "Khóa tu mùa xuân kiêm Đại lễ cầu an 2019". Đây là một hoạt động thường niên từ năm 2016, do Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Không chỉ là dịp để cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc gặp gỡ và chia sẻ, cùng nghe giảng pháp từ các vị tăng ni được mời từ Việt Nam sang, mà đây còn là dịp để cùng cầu bình an cho đất nước và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Tham gia Đại lễ có các Phật tử Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc và đặc biệt là sự hiện diện của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đoàn 30 Phật tử Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và đại diện các tổ chức cộng đồng, tăng ni Phật tử tại Hàn Quốc.

Mời quý vị nghe phần âm thanh để tìm hiểu thêm về "Khóa tu mùa xuân kiêm Đại lễ cầu an 2019".