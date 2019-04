BTS trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên chiếm đỉnh Bảng xếp hạng album của Anh

© Big Hit Entertainment

“Map of the Soul: Persona” (Tấm bản đồ tâm hồn: Bản ngã), album mới toanh của các chàng trai nhóm BTS vừa ra mắt đã đứng đầu Bảng xếp hạng album chính thức của Anh!





Ngày 20/4 (giờ Hàn Quốc), BTS đã chiếm lĩnh vị trí số một trên Bảng xếp hạng album chính thức của Anh với album mini nóng hổi vừa ra lò của mình. 7 chàng trai tài năng đã gặt hái được thành tích này với tổng cộng 26.500 đĩa được bán ra, và 68% doanh số của album mini này trong tuần lễ đầu tiên ra mắt lại đến từ đĩa cứng, chứ không phải lượt tải về trực tuyến.





Đây là album thứ 4 của BTS lọt vào danh sách 20 album bán chạy nhất theo bảng xếp hạng của Anh.





Official Charts hay Bảng xếp hạng chính thức của Anh thường được so sánh là tương đương với Bảng xếp hạng Billboard hàng đầu của Mỹ. Thứ hạng của “Map of the Soul: Persona”, đứa con tinh thần mới nhất của BTS, trên Billboard sẽ được công bố vào tuần sau.