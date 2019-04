Mỹ không gia hạn miễn thực hiện lệnh cấm vận Iran với 8 nước

Việc Mỹ không cho phép trường hợp ngoại lệ nào được miễn áp dụng lệnh trừng phạt với Iran về cấm xuất khẩu dầu thô đang làm dấy lên lo ngại rằng giá dầu sẽ bị đẩy cao và gây tác động xấu tới giới kinh doanh xăng dầu.





Tăng sản xuất để đáp ứng đủ nguồn cung dầu

Lượng xuất khẩu dầu thô của Iran hiện nay ước tính vào khoảng 1 triệu thùng trong một ngày. Do đó, với lệnh cấm vận của Washington, mỗi ngày lượng dầu thô xuất khẩu của Tehran sẽ bị giảm đi 1 triệu thùng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) sẽ bù đắp nhiều hơn số lượng cung dầu thô bị thiếu hụt đi này, thúc đẩy sản xuất để duy trì lượng cung dầu thô.





Tình hình cung ứng dầu thô trên thế giới

Nhờ dầu đá phiến mà Mỹ đã trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, trong khi Ả-rập Xê-út là nước cung cấp dầu mạnh nhất trong OPEC. Thêm vào đó, nếu huy động các nước xuất khẩu dầu lớn trên thế giới như Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), tăng sản lượng khai thác dầu thì có thể đảm bảo được nguồn dầu cung cấp. Tuy nhiên, từ đầu năm cho đến nay, giá dầu thế giới đã tăng lên đến 40%, bởi sản lượng dầu thô bị cắt giảm 1,2 triệu thùng mỗi ngày, cùng các yếu tố khác như tình hình bất ổn tại Venezuela. Trong bối cảnh hiện tại, chỉ cần phát sinh một chút vấn đề về cung cấp cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh.

Thời hạn của biện pháp cắt giảm sản xuất dầu do OPEC đưa ra là cho đến tháng 6 năm nay. Nếu như OPEC không gia hạn biện pháp này thì có thể sẽ cân bằng được lượng cung dầu. Tuy nhiên, liệu Ả-rập Xê-út có đáp ứng yêu cầu tăng lượng sản xuất dầu hay không vẫn còn là một ẩn số. Trái với hy vọng của Tổng thống Donald Trump, Ả-rập Xê-út muốn duy trì giá dầu cao. Do đó, việc ổn định nguồn cung dầu thô phụ thuộc vào tâm ý của quốc gia Tây Á, nhưng nước này cho đến nay vẫn chưa bày tỏ lập trường rõ ràng.





Tác động xấu đối với Hàn Quốc

Nếu như Hàn Quốc không được Mỹ miễn áp dụng lệnh trừng phạt Iran trong một thời gian, thì giới kinh doanh xăng dầu trong nước sẽ không tránh khỏi một cú sốc lớn. Trong thời gian qua, nhờ liên tục tìm kiếm, đa dạng hóa con đường nhập khẩu, việc cung cấp dầu thô và hoạt động của các nhà máy vẫn diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, trong một thời gian ngắn, các doanh nghiệp này sẽ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề sản xuất cũng như lợi nhuận bởi giá nhập khẩu dầu tăng.





Iran là đối tác nhập khẩu dầu thô lớn thứ 5 của Hàn Quốc, sau Ả-rập Xê-út, Cô-oét, Mỹ và I-rắc. Theo thống kê, trong tháng 2 vừa qua, dầu thô nhập khẩu từ Tehran chiếm 8,6% trên tổng số lượng dầu thô nhập khẩu của Seoul. Theo giới kinh doanh xăng dầu tại Hàn Quốc, sản phẩm nhập khẩu quan trọng nhất từ Iran là khí ngưng tụ (Condensate). Bởi khí ngưng tụ của Iran có chứa hàm lượng naphtha, nhiên liệu cơ bản của các sản phẩm hóa dầu, nhiều hơn so với các loại dầu khác. Ngoài ra, giá mặt hàng này của Iran cũng rẻ hơn khoảng 2 USD cho đến tối đa 6 USD/thùng so với sản phẩm của các nước khác. Có thể nói, đây là nguyên liệu phù hợp nhất cho các doanh nghiệp ngành hóa dầu. Do đó, nếu chỉ xét riêng sản phẩm khí ngưng tụ, hơn một nửa số lượng nhập khẩu mặt hàng này của Hàn Quốc là từ Iran.





Biện pháp đối phó

Dự đoán trước được khả năng có thể bị cấm nhập khẩu dầu thô từ Iran, các doanh nghiệp tại Hàn Quốc đã không ngừng tìm kiếm nhiều con đường nhập khẩu dầu thô khác nhau. Trong quá khứ, Seoul đã từng không thể nhập khẩu dầu thô từ Tehran. Song bất chấp việc có sự chuẩn bị từ trước, các doanh nghiệp trong nước cũng khó có thể tránh khỏi những ảnh hưởng xấu. Bởi giá của toàn bộ mặt hàng khí ngưng tụ chắc chắn sẽ tăng cao. Nhằm đối phó với thực trạng này, các doanh nghiệp trong nước đang hợp sức cùng nhau tìm kiếm nguồn cung thay thế, tình huống cuối cùng là xem xét phương án nhập khẩu naphtha.