Ca sĩ / Nhóm nhạc: BTS (방탄소년단) (Đoàn thiếu niên chống đạn)

Tên album / Đĩa đơn: Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã (Map of the Soul: Persona)

Ngày phát hành: 12/04/2019





Ca khúc

Intro : Persona 작은 것들을 위한 시 (Bài thơ dành cho những điều nhỏ) (Boy With Luv) 소우주 (Tiểu vũ trụ) (Mikrokosmos) Make It Right HOME Jamais Vu Dionysus





Giới thiệu

Ngày 12/4 vừa qua, “Nhóm nhạc toàn cầu” BTS đã chính thức phát hành album mini mới mang tên “Map of the Soul: Persona” (Tạm dịch: Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã).





Hai năm 6 tháng sau khi kết thúc series “Love Yourself”, BTS tiếp nối nó bằng một câu chuyện mới mang tên “Map of the Soul” , mở đầu là “Map of the Soul: Persona” (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã). Album mini lần này là câu chuyện của những chàng trai nhận được tình yêu từ các fan hâm mộ và trở thành siêu sao quốc tế. BTS của ngày hôm nay sẽ đi tìm “Tấm bản đồ của tâm hồn” của mình. “Thứ tôi phải tìm chính là bản đồ của tâm hồn, là cột mốc, là khởi đầu của mọi thứ. Mọi người đều có nhưng không ai có thể tìm thấy nó. Từ bây giờ, tôi sẽ thử tìm nó" chính là thông điệp đã được các anh chàng “thả thính” trước ở thông điệp cuối clip trailer ca khúc solo “Epiphany” của Jin.





Mở đầu cho album “Map of the Soul: Persona” (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã) là bài hát “Intro: Persona” với câu hỏi được gửi gắm xuyên suốt bài hát “Tôi là ai?” - một câu hỏi mà cả đời chúng ta tự hỏi mình nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Vậy thì giữa “Tôi từ khi sinh ra” và “Tôi của ngày hôm nay” thì liệu đâu mới là con người thật? Đó chính là những suy nghĩ nội tâm bên trong họ.





Tiếp theo đó là ca khúc chủ đề “작은 것들을 위한 시” (Bài thơ dành cho những điều nhỏ bé) (Boy With Luv) với sự góp giọng của nữ ca sĩ nổi tiếng người Mỹ Halsey và hiện đang nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ. Nếu như “상남자” (Người đàn ông đích thực) (Boy In Luv) là ca khúc nói về tình yêu của chàng trai thời còn non trẻ, thì ở “작은 것들을 위한 시” (Bài thơ dành cho những điều nhỏ bé) (Boy With Luv), BTS lại thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác về Một tình yêu trưởng thành. Khi bạn trưởng thành, tình yêu đơn giản luôn xuất phát ngay từ những điều đỏ bé nhất. Chỉ cần biết quan tâm, gìn giữ thì nó sẽ luôn là điều hạnh phúc nhất và trở thành động lực cho chúng ta.





Được biết album “Map of the Soul: Persona” (Tấm bản đồ của tâm hồn: Bản ngã) sẽ có 4 bản, với mỗi bản, hình dáng trái tim sẽ khác nhau, được ví như các cung bậc cảm xúc đa dạng của tình yêu. Chủ đề của bộ ảnh trong album cũng sẽ là “tình yêu”. Với ngoại hình xuất chúng của mình, đây chắc chắn sẽ lại là một bộ ảnh “gây thương nhớ” của các chàng trai tài năng BTS.