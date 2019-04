ⓒYONHAP News

Các cung đường trong “Con đường Hòa bình DMZ”

Ngày 3/4 vừa qua, 5 ban ngành Chính phủ gồm Bộ Thống nhất, Bộ Quốc phòng, Bộ Hành chính và an toàn, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Môi trường, đã công bố kế hoạch mở cửa “Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)” từ ngày 27/4. Con đường này đi qua ba địa phương là huyện Goseong, huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) và thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi). Đây là nhưng nơi mà Chính phủ Hàn Quốc đã xúc tiến nhiều biện pháp nhằm giảm nhẹ căng thẳng liên Triều, như rút trạm gác gần biên giới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ căn cứ theo “Biên bản nhất trí thực thi Tuyên bố Bàn Môn Điếm ở lĩnh vực quân sự” đạt được với Bắc Triều Tiên ngày 19/9 năm ngoái.

Con đường Hòa bình DMZ gồm ba cung đường. Cung đường phía Tây đi qua địa phận thành phố Paju dài 20km, bắt đầu từ lầu gác Imjingak, đi qua đài quan sát Dorasan, cho phép khách thăm quan có thể đi tới tận trạm gác đã bị phá dỡ. Cung đường trung tâm đi qua địa phận huyện Cheorwon, có tổng chiều dài 14 km, bắt đầu từ đồi Baekma (Bạch Mã), men theo hàng rào thép gai Khu phi quân sự phía miền Nam, cho tới trạm gác trên đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), một trận địa ác liệt trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Cung đường phía Tây thuộc địa phận huyện Goseong, gồm đoạn đường đi bộ dài 2,7 km và đoạn đường dành cho xe ô tô dài 5,2 km, từ đài quan sát Thống nhất tới đài quan sát núi Geumgang.





Mở cửa thí điểm

Mặc dù căng thẳng đã được giảm nhẹ, nhưng các địa phương trên vẫn rất nhạy cảm về mặt quân sự. Do đó, điều quan trọng nhất khi mở cửa “Con đường Hòa bình DMZ” là vấn đề đảm bảo an toàn. Chỉ cần xảy ra một sự cố không mong muốn là sẽ có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người dân, cũng như những nỗ lực giảm nhẹ căng thẳng quân sự. Chính phủ Hàn Quốc quyết định mở cửa thí điểm “Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều” tại khu vực huyện Goseong trước, sau khi xem xét tới nhiều yếu tố. Thứ nhất, khác với hai nơi còn lại, cung đường ở huyện Goseong không tiến sâu vào bên trong DMZ. Thêm vào đó, nơi này cách trạm gác gần nhất của miền Bắc 1,6 km, nên nằm ngoài tầm bắn của súng trường. Hai cung đường còn lại ở thành phố Paju và huyện Cheorwon đều tiến vào bên trong khu phi quân sự. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ hạn chế số lần mở cửa con đường mỗi ngày và số khách tham gia mỗi lần. Ngoài ra, khách thăm quan sẽ được phát áo chống đạn loại dân sự cùng mũ bảo hiểm và được quân đội bảo vệ, nhằm đối phó với các trường hợp khẩn cấp. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc ngày 23/4 đã chính thức cho phép mở cửa “Con đường Hòa bình DMZ”, sau khi xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn mà quân đội đề xuất.





Ý nghĩa và triển vọng

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng việc khai trương con đường này với người dân Hàn Quốc và người dân thế giới sẽ góp phần giảm nhẹ căng thẳng tại Khu phi quân sự, rộng hơn là trở thành một cung đường du lịch mang tính biểu tượng cho hòa bình thế giới. Trong thời gian tới, Chính phủ có kế hoạch kết nối ba cung đường trên với dự án về con đường xuyên bán đảo Hàn Quốc từ Đông sang Tây qua Khu phi quân sự, hay dự án xây dựng “Công viên hòa bình thế giới” ở DMZ. Nếu được triển khai thành công, nơi đây sẽ trở thành một địa điểm hấp dẫn về du lịch. Tuy nhiên, cũng tồn tại không ít vấn đề đáng lo ngại, như việc thúc đẩy du lịch tại Khu phi quân sự liên Triều có thể gây tổn hại tới môi trường sinh thái xung quanh, vốn hầu như không có bước chân người suốt gần 70 năm qua. Theo đó, Chính phủ sẽ nỗ lực giảm thiểu tác động của con người tới môi trường sinh thái, như sử dụng những con đường sẵn có và con đường men theo hàng rào thép gai. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ lập ra một hệ thống kiểm soát tự động nhằm giám sát chặt chẽ các tác động về mặt môi trường.