“Black Pink là nhóm nhạc nữ đầu tiên của K-pop” ba tuần liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng hàng đầu Official UK Charts

Sau khi chen chân vào bảng xếp hạng chính của Billboard hai tuần liên tiếp, mới đây Black Pink lại tiếp tục xuất hiện suốt ba tuần liên tiếp trong bảng xếp hạng Official UK Charts - Bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh. Cụ thể là vào ngày 26/4 (theo giờ địa phương), Black Pink đã được ghi nhận xuất hiện tại vị trí 55 trong hạng mục “Official Singles Chart Top 100” (Bảng xếp hạng Top 100 đĩa đơn chính thức) của Official UK Charts với album “Kill This Love”.





Official UK Charts - Bảng xếp hạng âm nhạc chính thức của Anh, là bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu, giống như Billboard của Mỹ. Vì vậy, việc Black Pink bám trụ liên tục suốt ba tuần trong bảng xếp hàng này có ý nghĩa vô cùng lớn.





Trước đó, với “뚜두뚜두” (Ddu-du Ddu-du), Black Pink đã trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của K-pop lọt vào bảng xếp hạng “Official Singles Chart Top 100” (Bảng xếp hạng Top 100 đĩa đơn chính thức) và bây giờ, chính các cô nàng lại tiếp tục viết nên những trang lịch sử mới bằng những kỉ lục của mình. Black Pink tiếp tục giữ vững phong độ của nhóm khi đạt nhiều thành tích cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới với album “Kill This Love” lần này. Điển hình như hạng 24 bảng xếp hạng Billboard 200, hạng 41 trên Hot 100 cũng của Billboard và vẫn kiên cường bám trụ tại đây.