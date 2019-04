Nguyên cớ Mỹ không muốn khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa 6 bên

Mỹ tỏ ý không hài lòng với việc nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là bởi hai lý do. Đầu tiên là do nhận thức rằng đây là một “thất bại” trong quá khứ và hai là không mong muốn có thêm nhiều “người chơi” trong ván cờ này.





Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên

Đàm phán 6 bên là khung đối thoại đa phương, với sự tham gia của Thứ trưởng và Trợ lý Thứ trưởng Ngoại giao của Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, nhằm tháo gỡ vấn đề hạt nhân miền Bắc. Đàm phán được triển khai liên tục từ năm 2003 đến tháng 12 năm 2008. Lần đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 27/8/2003, là bước khởi động mới trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng, sau khi thỏa thuận về hạt nhân giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên đạt được vào năm 1994 tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) bị phá sản. Trọng tâm của Thỏa thuận Giơ-ne-vơ là đóng băng hạt nhân miền Bắc, cung cấp dầu nhiên liệu (dầu mazut), hỗ trợ Bắc Triều Tiên xây dựng lò phản ứng nước nhẹ và lò phản ứng hạt nhân.





Những thành quả của đàm phán 6 bên

Thành quả của đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên là Tuyên bố chung 19/9 về giải trừ hạt nhân năm 2005, Thỏa thuận 13/2 và Thỏa thuận 3/10 ký kết năm 2007. Trong đó, Tuyên bố chung 19/9 đã được các bên nhất trí thông qua tại vòng hai của lần đàm phán thứ 4 vào năm 2005, diễn ra tại Bắc Kinh. Tuyên bố này gồm có 6 nội dung với trọng tâm là giải trừ hạt nhân, xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, bình thường hóa mối quan hệ Mỹ-Triều và Triều-Nhật. Thỏa thuận 13/2 được các bên ký kết vào tại vòng ba của lần đàm phán thứ 5 năm 2007, gồm kế hoạch thực hiện Tuyên bố chung 19/9. Cũng trong năm này, các bên đã thông qua Thỏa thuận 3/10, đưa ra phương án cụ thể để thực hiện Thỏa thuận 13/2.

Nội dung của Thỏa thuận 3/10 là yêu cầu Bắc Triều Tiên phải phá hủy, niêm phong, vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân và thực hiện khai báo hạt nhân cho đến cuối năm 2007. Đáp lại, miền Bắc sẽ được 5 nước còn lại hỗ trợ về kinh tế, năng lượng như cung cấp nhiên liệu. Washington cũng cam kết sẽ xóa tên Bình Nhưỡng ra khỏi danh sách đen các nước tài trợ khủng bố và gỡ bỏ các lệnh cấm vận miền Bắc dựa theo quy định Đạo luật buôn bán với các nước thù địch (Trading With The Enemy Act). Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã không thực hiện cam kết như khai báo, vô hiệu hóa hạt nhân, nên đã không nhận được sự hỗ trợ nào từ các bên. Cuối cùng đàm phán hạt nhân 6 bên đã kết thúc với cuộc họp của đại diện các bên lần cuối vào tháng 12 năm 2008.





Lập trường của Mỹ

Với những lý do như trên, Mỹ nhận định rằng đàm phán đa phương không phải là phương án tốt. Bởi đàm phán 6 bên rốt cuộc đã bị lợi dụng cho ý đồ xấu của Bắc Triều Tiên. Trên thực tế, một trong những nguyên nhân khiến Thỏa thuận Giơ-ne-vơ bị sụp đổ và các bên không thể giải quyết được vấn đề nào thông qua đàm phán 6 bên chính là bởi Bình Nhưỡng một mặt tham gia đối thoại, một mặt lại lén lút tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân. Đàm phán 6 bên đã theo đuổi giải pháp phi hạt nhân hóa miền Bắc theo từng giai đoạn. Do đó, Mỹ đã loại trừ phương án này với nhận định rằng giải pháp theo từng giai đoạn thông qua khung đối thoại đa phương là sự “thất bại”. Thay vào đó, Washington lựa chọn con đường đối thoại trực tiếp với Bình Nhưỡng, theo hình thức thảo luận “từ trên xuống”. Mỹ không mong muốn quan hệ lợi ích giữa các bên trở nên phức tạp hơn do nhiều nước tham gia vào việc giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc.





Dự đoán lập trường của Bắc Triều Tiên

Hiện chưa rõ liệu Bắc Triều Tiên có muốn khôi phục khung đàm phán hạt nhân 6 bên hay không. Bởi càng có nhiều “người chơi”, thì sẽ tạo gánh nặng hơn cho miền Bắc. Tuy nhiên, nếu như đàm phán với Washington kéo dài thì Bình Nhưỡng cần phải có đồng minh. Trong bối cảnh này, việc Nga đề cập đến vấn đề nối lại đàm phán 6 bên có thể là một biện pháp nhằm gây áp lực lên Mỹ. Qua đó, Bắc Triều Tiên lại có thể vừa đảm bảo có được một đồng minh thân hữu, vừa có thể theo đuổi đối thoại với Mỹ.