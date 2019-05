Chính phủ chung sức với doanh nghiệp phát triển ngành công nghiệp chíp bán dẫn hệ thống

Tầm nhìn chíp bán dẫn hệ thống

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30/4 đã dự “Lễ công bố tầm nhìn chíp bán dẫn hệ thống” được tổ chức tại nhà máy của công ty điện tử Samsung ở thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Moon Jae-in đến thăm nhà máy trong nước của công ty điện tử Samsung. Tại đây, Tổng thống Moon đã đưa ra tầm nhìn về việc biến Hàn Quốc trở thành một “cường quốc chíp bán dẫn tổng hợp”.

Chíp bán dẫn được chia làm hai loại là chíp nhớ và chíp không có đặc tính nhớ. Chíp nhớ là loại có thể lưu trữ dữ liệu, còn chíp không có đặc tính nhớ là chíp bán dẫn hệ thống dùng để phân tích, tính toán và xử lý dữ liệu như bộ xử lý trung tâm (CPU) của máy tính. Hiện nay, các doanh nghiệp của Hàn Quốc như Samsung, SK Hynix đang chiếm lĩnh thị trường chíp bán dẫn nhớ trên thế giới. Còn trong thị trường chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ, tùy vào từng lĩnh vực, mà các doanh nghiệp của Mỹ như Intel, Texas Instrument nắm giữ thị phần. Chíp bán dẫn hệ thống chiếm tới 70% đến 80% thị trường chíp bán dẫn trên thế giới.





Tình hình xuất khẩu chíp bán dẫn của Hàn Quốc

Chíp bán dẫn nhớ là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Có thể nói, năm ngoái là thời kỳ “hoàng kim” của thị trường chíp bán dẫn, song trong năm nay, tình hình chíp bán dẫn cho thấy sự tăng trưởng đi xuống. Chỉ số lượng xuất khẩu chíp bán dẫn trong quý I năm nay đã giảm đến 12% so với quý IV năm ngoái. Chỉ số lượng xuất khẩu là chỉ số biểu hiện mức biến động trong lượng xuất khẩu được tính theo mức chuẩn của năm 2010. Tình hình xuất khẩu trì trệ đã khiến cho kết quả kinh doanh trong lĩnh vực chíp bán dẫn quý I năm nay của Samsung và SK Hynix giảm sút. Trong quý I vừa qua, doanh thu của công ty điện tử Samsung đạt 14.470 tỷ won (gần 12,4 tỷ USD), lợi nhuận đạt 4.120 tỷ won (3,53 tỷ USD), giảm lần lượt so với cùng kỳ năm ngoái là 30% và 64%. Tình hình của công ty SK Hynix cũng không mấy khả quan, khi doanh thu đạt 6.772,7 tỷ won (5,8 tỷ USD), lợi nhuận đạt 1.366,5 tỷ won (1,17 tỷ USD).

Trong khi đó, vào cùng thời điểm, doanh thu của hãng Intel (Mỹ) đạt 16,1 tỷ USD, lợi nhuận thu về 4,2 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu không có gì thay đổi, còn lợi nhuận chỉ giảm có 7%. Vào quý II năm 2017, lần đầu tiên, hãng điện tử Samsung vượt qua hãng Intel lên đứng đầu thế giới về doanh thu chíp bán dẫn. Tuy nhiên, đến quý IV năm ngoái, Samsung đã bị Intel đẩy lùi về vị trí thứ hai. Về lợi nhuận, tính từ quý I năm 2017 đến quý IV năm ngoái, Samsung vẫn dẫn trước Intel, song đã quay trở lại vị trí thứ hai sau Intel trong quý I năm nay. Nguyên nhân được cho là do chíp bán dẫn hệ thống ít chịu tác động bởi sự biến động của thị trường hơn nhiều so với lĩnh vực chíp bán dẫn nhớ.





Chiến lược của Samsung và SK Hynix

Công ty điện tử Samsung và hãng SK Hynix có kế hoạch tích cực đầu tư vào dự án chíp bán dẫn hệ thống vào năm nay. Ngày 24/4 vừa qua, hãng Samsung đã công bố kế hoạch “Tầm nhìn chíp bán dẫn 2030”, đầu tư 133.000 tỷ won (114,8 tỷ USD) để nghiên cứu phát triển và mở rộng công nghệ sản xuất chíp bán dẫn hệ thống cho đến năm 2030. Công ty SK Hynix cũng đang cho thấy những bước chuyển biến tích cực như phân tách bộ phận liên quan lĩnh vực chíp bán dẫn, tổ chức thành công ty hoạt động độc lập. Cả Samsung và SK Hynix đều đang theo đuổi “chiến lược siêu chênh lệch” để phát triển ngành chíp bán dẫn không có đặc tính nhớ, chủ yếu tập trung vào mảng Foundry, tức sản xuất ủy thác chíp bán dẫn.

Những chiến lược trên của các doanh nghiệp phù hợp với những nỗ lực của Chính phủ trong việc tìm kiếm một bước đột phá cho nền kinh tế. Tham dự buổi lễ cùng ngày tại nhà máy của Samsung, Tổng thống Moon Jae-in đã tuyên bố “tầm nhìn chíp bán dẫn của Hàn Quốc”, đặt mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành xưởng sản xuất ủy thác chíp bán dẫn đứng đầu thế giới đến năm 2030, chiếm lĩnh 10% lĩnh vực thiết kế chíp bán dẫn (Fabless), tức doanh nghiệp chỉ đảm nhận phần thiết kế chíp bán dẫn, chứ không sản xuất. Như vậy, có thể nói, Chính phủ và doanh nghiệp đều có cùng một mục tiêu.